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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alfatlı: "Türk askeri Azerbaycan'da barış gücü olarak kalmalı"

İHA

Alfatlı: "Türk askeri Azerbaycan'da barış gücü olarak kalmalı"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Eğer Rus güçleri Azerbaycan topraklarında olacaksa Türkiye'nin de barış gücü olarak askeri gücünün orada olması gerekir. Bu konudan asla taviz verilmemesi gerekir" dedi.

Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Dünyanın zor bir sınav verdiği 2020 yılında dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler piyasaları adeta alt üst etti. Kredi destekleri, açıklanan paketler, teşvikler piyasaların nefes almasını bir nebze de olsa sağlamayı başarmıştır. Ancak burada asıl üstünde durulması gereken konu üretimdir. Öncelikle tarımda yeni politikalar ile sürdürülebilir bir tarımsal üretim sağlanmalıdır. Köylerden şehir merkezlerine olan göçler artık durma noktasına gelmiştir. Gençlerimizi, genç nüfusumuzu tarımsal faaliyetlere yöneltecek teşvikler yeniden gözden geçirilmeli ve Bursa özelinde dağ köylerindeki tarımsal üretimi nitelikli ürünlerle arttırmanın zamanı gelmiştir. Sanayi alanında Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa’da ülkenin ekonomik daralmasından en fazla payı alan şehirlerin başında gelmektedir. Yapısal reformlar ile cari açığımızı azalıp, cari fazla veren bir ülke konumuna gelmek en büyük istek ve arzumuzdur. Bunun içinde önce iktidardan başlamak sureti ile tasarruf, israfın önlenmesi ve yatırımların önündeki tüm engellerin kardırılması gerekmektedir" dedi.

"Azerbaycan'da işgalden kurtarılan yerlerden yükselen ezan sesleri tüm dünyada yankılanırken, Hocalı’da ve diğer bölgelerde katliama ve soykırıma uğrayan kardeşlerimizin kanı yerde kalmamıştır" diyen Alfatlı, "Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları, anlaşma kapsamında terk etmesi ve terk ederken de aslına dönerek buraları yakması, hiç de yabancı olmadığımız görüntülerdir. Dünyaya duyurulan bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilecek olması, Azerbaycan milleti, Türklüğü ve kahraman ordusu adına büyük bir başarıdır. Ermenistan'ın ağlaya ağlaya, istemeye istemeye bu anlaşmayı imzalaması kardeş Azerbaycan'ın milleti ve ordusuyla sağladığı büyük bir başarı ve zaferdir. Bu zaferi alkışlıyoruz. Azerbaycan devletini, milletini, Azerbaycan Türklüğünü ve kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyoruz. Anlaşmaya göre ,eğer orada Rus güçleri Azerbaycan topraklarında olacaksa Türkiye'nin de barış gücü olarak askeri gücünün buralarda bulunması gerekir bu konudan asla taviz verilmemesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde dillendirdiği, hukuk, demokrasi ve ekonomi reformunu sonuna kadar destekliyoruz. 18 yıl sonra, Türkiye'nin en üst seviyeden, bugüne kadar olan ihtiyacın yüksek sesle dillendirilmesi Türkiye'deki bölücü ve vatan hainlerinin dışındaki herkesin ve tüm siyasi partilerin destek vermesi, katkı sağlaması ve iktidarı bu anlamda teşvik etmesi gerekmektedir. Devletin dini adalettir. Bu anlayış ile geç gelen adaletin en büyük zulüm olduğunu, mensupları tarafından yaşayan ve bu konuda hassasiyetimizi her platformda dile getiren bir hareket olarak, bu konuların takipçisi ve destekçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. İktidara bundan sonraki icraatlarında bu üç önemli konuyu daima hatırlatacağız, İnşallah BBP iktidarında zaten böyle bir sorun olmayacaktır" diye konuştu.
Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle andığını dile getiren Alfatlı, "11 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen acımız ilk günkü gibi taze, ve sabırla ve kararlılıkla adalet arıyoruz. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte beş kişinin şehadetine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu dört kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırladı ve dava açıldı. Bize göre suikast olan kaza, sürecinde hatası, ihmali, kusuru ve kastı olanların Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde hukukun önüne çıkarılacağına ve gerekli cezaları alacağına inanıyoruz. Yeni gelişmeyi suikastı aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde suikast dosyası kapsamında, daha önce yanlış, eksik veya hatalı yapılan işlem ve uygulamalarla, yapılmayan iş ve işlemlerin de tamamlanarak, ana soruşturma dosyası ile ilgili de yeni bir dava sürecinin başlatılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Savaş zamanı kolluk kuvvetlerimiz ne ise, şimdi de sağlık çalışanlarımız bu savaşın en ön safında mücadelelerini kahramanca sürdürmekte olduğunu belirten Alfatlı, "Sağlık çalışanlarımıza, sağlık alanında hizmet veren tüm vatandaşlarımıza minnettarız. Bugüne kadar el birliği ile sürdürdüğümüz bu mücadeleyi yakınlarımıza zarar vermeden, en az hasarla atlatmak tek tesellimiz olacaktır. Onun için maske, mesafe ve temizliğe her zamankinden fazla özen göstermeliyiz. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de birçok depreme şahit olduk. Son olarak İzmir depremi bize bu acı gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Özellikle 1999 depremi öncesinde yapılan yapılar en büyük hasarı aldı. Hayatını kaybeden 116 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananların ise sağlıklarına kavuşması en büyük tesellimiz olacaktır. İnsan üstü bir özveri ile deprem bölgesinde geceli gündüzlü durmadan çalışma yapan tüm yetkililere ve arama kurtarma ekiplerine şükranlarımı arz ediyorum. Ancak şunu bir kez daha yinelemeliyiz ki, deprem değil, güvensiz yapılar öldürür. Yapı güvenliği ve sağlıklı şehirleşme gündemimizden asla düşmemelidir. Türkiye'yi idare edenler ve yerel yönetimler sağlıksız ve güvensiz yapılaşmadan dolayı mutlaka hesap vermelidir. Bu hem hukuk önünde hem de sandıkta olmalıdır. Kentsel dönüşümde hak sahiplerinin uzlaşma aşamasında, mevcut haklarını sonuna kadar alması, mutlaka orta yol bulunması dönüşümün hızlı olması için çok önemlidir. Bursa’da ve Türkiye'de başlatılacak olan kentsel dönüşüm planlamasının takipçisi ve yardımcısı olacağız. Artık yaşanabilir, kültürümüze, örfümüze uygun, nesillerimize miras bırakabileceğimiz sağlıklı ve huzurlu yapıların yapılması zamanı gelmiştir" dedi.

Toplantıya BBP Bursa İl Başkanı Salih Uçak, MKYK üyeleri Kadir Taş, MDK Üyeleri Selahattin Çelt, Hasan Uslu ,Basından sorumlu Mustafa Aydın ve Alperen Ocakları İl Başkan Yardımcısı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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