Teknoparklar, firmalara vergi avantajı sağlıyor

ULUTEK Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun ve Yönetmeliği’nde yer alan vergi muafiyetleri ile ilgili danışmanlık toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitimde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun taslağı hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeminli Mali Müşavir Ali Kara, her ay düzenli olarak yapılan danışma toplantısında, katılımcıların mevzuatla ilgili sorularını cevaplandırdığını söyledi. ULUTEK Teknopark’ta hizmet veren firmaların Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulundukları süre içerisinde, bu projelerde çalıştırdıkları personel ile ilgili olarak gelir vergisi teşvikinden ve işveren sigorta primi teşvikinden yararlandıklarını söyleyen Yeminli Mali Müşavir Ali Kara, “Firmalar, burada bulundukları süre içerisinde, kurumlar vergisi teşviğinden de yararlanıyorlar. Yeni taslakta da bununla ilgili bir takım kolaylaştırmalar mevcut. Teknoloji firmaları, burada yaptığı projeyi, kurumlar vergisi avantajından yararlanıyor. Yaptıkları projeleri satar ya da kiralarsa kurumlar vergisi istisnasına tabii olur. Ayrıca seri üretim şeklinde yapar ya da satarsa yine kurumlar vergisi istisnasına tabidir” dedi.

Firmaların elde ettikleri avantajlarla ilgili bilgi veren Kara, “Mesela dışarıda 1 milyon kâr eden bir firma, 220 bin lira kurumlar vergisi öderken, burada ARGE faaliyetlerinde bulunup, proje yapıp satanlar bu yüzde 22 olan vergiyi, yani 220 bin lirayı ödemezler. Ayrıca çalışanlarla ilgili olarak SGK priminin yarısını devlet karşılıyor. Firmalar, bunları yanı sıra proje içinde çalıştıkları süre içerisinde, o çalışanla ilgili ödeyecekleri gelir vergisini de ödememiş olurlar. Birde yazılım yapan firmalarla ilgili KDV istisnası var. Yazılım firmaları, burada yaptıkları yazılım ürününü bir kişiye ya da birden fazla kişiye satarlarsa, KDV istisnası var. Diğer avantajlardan biri, burada çalışacak olan örneğin lisansüstü veya doktora öğrencileri için bir takım kolaylaştırmalar var. Bölge içinde de bölge dışında da kuluçka merkezi açma imkânı destekleniyor, bu avantaj küçük firmalar için önemli” İfadelerini kullandı.

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