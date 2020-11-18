Meteoroloji'den yarın için Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın yarın (18.11.2020 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma (20.11.2020) günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor." denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.

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