Doğalgaza geçişte büre uzatıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 1 Kasım 2020 itibariyle İnegöl’de hayata geçecek olan katı ve sıvı yakıt yakım yasağının 1 Haziran 2021 tarihine uzatıldığını belirtti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile yaptığı görüşmeler neticesinde, İnegöl için 1 Kasım 2020 tarihinde başlayacak olan katı ve sıvı yakıt yakımı yasağı, İnegöllülerin gerekli şartları yerine getirerek doğalgaz yakımına geçişine süre tanınması maksadıyla 1 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından 6 Eylül 2019 tarihinde alınan karara göre, İnegöl de dâhil olmak üzere Bursa’nın 11 ilçesinde doğalgaz bulunan mahallelerde 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle ev ve işyerlerinde katı ve sıvı yakıt yakımı yasaklanmıştı. İnegöl’de doğalgaz erişimi sağlanmış 22 mahallemizde yer alan yaklaşık 12 bin konut ve yine yaklaşık 11 bin işyeri bu yasak kapsamında yer alıyordu. Yasağın İnegöllü işadamları üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri İnegöl’deki tüm Oda ve STK’ların yer aldığı İnegöl İş Dünyası Platformu olarak istişare ettik ve bu durumu anlatan bir rapor hazırladık. Yasak kapsamında yer alan işverenlerinin idari para cezaları ile karşı karşıya kalarak zor duruma düşmemeleri maksadıyla hazırladığımız raporumuzu İnegöl İş Dünyası Platformu üyelerinin ortak imzasıyla Bursa Valimiz Yakup Canbolat ile yaptığımız toplantıda kendisine ilettik. Yapılan görüşmede İnegöllü firmalarımızın son dönemde içerisinde bulundukları ekonomik zorlukları ve firmaların bu geçiş sürecine hazır olmadıklarını valimize aktardık. İnegöl İş Dünyası Platformunun girişimleri neticesinde Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 13.11.2020 tarihli kararı ile İnegöl de dâhil olmak üzere Bursa’nın 11 ilçesinde doğalgaz hattı bulunan mahallelerde katı ve sıvı yakıt yakımı terk edilerek doğalgaza geçiş süresi 01.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.”

“İşverenlerin katı yakıt yakımı konusunda idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için bir an önce işyerlerine doğalgaz hattı döşeterek doğalgaz kullanımına geçmeleri ve katı ve sıvı yakıt yakımını terk etmeleri gerekiyor. Bu noktada İnegöllülerimize süre tanıyan ve muhtemel mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçen Sayın Valimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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