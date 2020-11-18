İHA'ya 4 ödül BGC Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması” sonuçlandı. İHA muhabirleri 4 dalda ödüle layık görüldü.
Yarışma jürisi bu yıl, koronovirüs salgını sebebiyle elektronik ortamda toplandı. Toplantı öncesi bütün eserler jüri üyelerine ulaştırılarak önceden incelemeleri sağlandı ve yarışmaya aday olan 121 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 14 mansiyon ödülü verdi.
2019 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jürisi, soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu:
Mustafa Arslan Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi,
Ergun Ata Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri,
Sezai Ballı Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı,
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı Gazeteci, emekli öğretim üyesi,
Sefa Özdemir Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, TGK Genel Başkan Yardımcısı,
Hacı Tonak Gazeteci, yazar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.