Nilüfer parkları ile güzelleşiyor

Nilüfer Belediyesi, kentte nefes alınabilecek alanlar olan parklara bir taraftan yenilerini eklerken, var olan parkları da revize ediyor. 303 parkın bulunduğu, 8 yeni parkın çalışmalarının devam ettiği Nilüfer’de, 4 mahalledeki park da revize ediliyor.

Nilüfer Belediyesi kentteki dinlenme alanları ve çocuklar için oyun alanları olan parkları sürekli olarak ihtiyaçlara göre düzenliyor. Park sayısının 303’e ulaştığı Nilüfer’de, 8 parkın yapım çalışmaları da devam ediyor. Çamlıca Mahallesi’nde yapılacak olan Çocuk Sokağı Parkı ile Ertuğrul, 29 Ekim, Üçevler, Beşevler, Balat, Demirci, Dumlupınar mahallelerinde çalışmaları başlayan parklar, Nilüfer’in yeni parkları olacak. Ertuğrul Mahallesi’nde yer alan parkta yapılacak olan basketbol sahası, koşu ve yürüyüş yolları, topaç çevirme alanı, dış mekân spor aletleri tamamlanarak, kısa zamanda hizmete açılacak.

29 Ekim Mahallesi’ne yapılacak olan park da, her yaştan insanın sporla iç içe olmasına imkân sağlayacak. Basketbol sahası, squash ve tenis kortları, yürüyüş ve koşu yolları, 412 yaş çocuk basketbol alanının bulunacağı Spor Parkı’nda, kaykay pisti de yer alacak.

Tamamen çocukların tasarımlarından yola çıkarak Çamlıca Mahallesi’ne yapılacak olan Çocuk Sokağı Parkı da, özellikleriyle fark oluşturacak. Çocuk oyun alanları, korsan gemisi, tırmanma duvarları ve oyun gruplarının yer alacağı park, kısa sürede tamamlanarak, hizmet vermeye başlayacak. Üçevler, Beşevler, Balat, Demirci ve Dumlupınar mahallelerine yapılacak olan parklarda da, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları, dış mekân spor aletleri ve basketbol sahası yer alacak.

Mevcut parklar yenileniyor

Nilüfer Belediyesi kentteki 4 parkta da revize çalışmaları yapıyor. Ataevler Mahallesi’ndeki Olcay Kaygılı Parkı’nda basketbol sahası, koşu yoları, çocuk oyun alanı, dış mekân spor aletleri yenilenerek projesine uygun bir şekilde yapılacak. Esentepe Mahallesi’nde yer alan ve vatandaşların keyifli vakit geçirdiği parklardan biri olan Eğridere Parkı da, yapılacak düzenlemeyle birlikte daha nitelikli hale gelecek. Basketbol sahası, koşuyolu, çocuk oyun alanı, dış spor aletlerinin yenileneceği Eğridere Parkı, Nilüferliler’in uğrak noktası olmaya devam edecek. Nilüfer’de revize edilen parklardan bir diğeri de, İhsaniye Mahallesi’ndeki Erve Parkı. Çocuk oyun alanı ve yürüyüş yollarının yenilendiği park, yeni yüzüyle hizmet vermeye devam ediyor. Ertuğrul Mahallesi 146. ve 147. sokaklarda bulunan park da, dinlenme parkı olarak revize edilerek, kullanıma açıldı.

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