Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirin

İHA

Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirin

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, korona virüsten korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için, güne kahvaltıyla başlanmasının önemine dikkat çekerek, herhangi bir sağlık problemi yoksa her gün 1 yumurta tüketilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini içeren ürünler olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bu sebeple beslenme alışkanlıklarında mutlaka yağlı tohumlara yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Küçük, "Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögeler ise A, C, E vitaminleri ile çinko minerali oluyor. Omega3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir. Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sistemimize sunabiliyoruz. Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemlidir. C vitamini ve beta karotenden zengin sebze, meyveleri diyetimizde bulundurmalıyız. Çinko içeren balık, yumurta, sütle birlikte tam buğday içeren tahıl ürünlerini de tüketmeliyiz. Keten tohumu, omega 3 kaynağı olarak bilinir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Maydanoz, yeşilbiber, portakal, kivi, enginar gibi sebze ve meyveler yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, kaju ve türevleri E vitamini; havuç, ıspanak, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan beta karoten içerir. Sarımsak hem yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti hem de sağlık için şifa olarak kullanılır. A, B, C vitaminleri, sülfür bileşikleri, aminoasitler, kalsiyum, çinko magnezyum minerallerini içerir. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir. Çorbalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından zengindir. İçtiğiniz suya ceviz büyüklüğünde taze zencefil ekleyebilirsiniz" dedi.
Virüse karşı koruma sağlarken probiyotikten zengin besinlere de ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Küçük, "Vücudumuzun savunma askerleri yani bağırsaklarımız bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Biz bu süreç içinde beslenmemize ve bağışıklığımızı güçlendirecek besinleri ne kadar çok tüketirsek o kadar koruyucu önlemleri artırmış olacağız. Okulların da tatil olmasıyla çocuklarımızla birlikte evde vakit geçirmeye daha fazla başlamış durumdayız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinlerimizin içinde probiyotiklerimiz var. Bizim doğal probiyotiklerimiz arasında yoğurt, evde yaptığımız kırmızı pancar turşusu ve suyu var. Koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amaçlı probiyotikten zengin besinlere bu dönemde daha fazla önem vermemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu.
Kırmızı pancar antioksidan özelliği oldukça yüksek olan bir besin olduğuna dikkat çeken Küçük, "Aynı zamanda da demir ve A vitamini açısından yüksektir. Yine kırmızı pancar vücudumuzun oksijenlenmesini artıran bir besin. İçinde yüksek miktarda nitrat bulunduruyor bu da vücudumuzun daha fazla oksijenlenmesini sağlıyor. Solunum yolu sıkıntılarında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Kırmızı pancarı evde haşlayarak suyunu da tüketebiliriz. Zerdeçal, zencefil, kırmızı pul biber, karabiber, kekik sizin için mükemmel koruma kalkanı oluşturacaktır. Haftada en az iki kez omega3 bakımından zengin balık tüketin. En önemlisi, gün içinde yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı Ata kırbaçla eziyet kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da dehşet...Yükü çekmeyen atı böyle ...
Sağlıkçılara tatlıcılardan sürpriz Bursa Tatlıcılar Odası, tepsi tepsi baklavayı sağlıkçılara ikram etti
YEREL HABERLER Sağlıkçılara tatlıcılardan sürpriz Bursa Tatlıcılar ...
Riskli gruplar mutlaka ınfluenza aşısı yaptırmalı
YEREL HABERLER Riskli gruplar mutlaka ınfluenza aşısı yaptırmalı
Nilüfer parkları ile güzelleşiyor
YEREL HABERLER Nilüfer parkları ile güzelleşiyor
Nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık
YEREL HABERLER Nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık
Farklı çıkan korona testleri işinden etti Bursalı servis şoförü covid testi özel hastanede pozitif çıkınca hayatının şokunu yaşadı, Şehir Hastanesi'ndeki covid testi, kan numunesi ve akciğer tomografisi ise temiz çıktı İşinden el çektirilen servis şoförü kara kara düşünürken, özel hastanedeki gayri ciddi davranışlara ise isyan etti
YEREL HABERLER Farklı çıkan korona testleri işinden etti Bursalı ...
Asfalt ağlatan yerli teknoloji
YEREL HABERLER Asfalt ağlatan yerli teknoloji
İHA'ya 4 ödül BGC Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER İHA'ya 4 ödül BGC Başarı Ödülleri Yarışması ...
Yıldırım’ın yarınları için akademik iş birliği
YEREL HABERLER Yıldırım’ın yarınları için akademik iş birliği
Doğalgaza geçişte büre uzatıldı
YEREL HABERLER Doğalgaza geçişte büre uzatıldı
Meteoroloji'den yarın için Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den yarın için Marmara Denizi'nde fırtına ...
Esgin: “Millet emreder biz yaparız”
YEREL HABERLER Esgin: “Millet emreder biz yaparız”
Bursa’da kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
YEREL HABERLER Bursa’da kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
OSMEK’te yeni dönem kayıtları başladı
YEREL HABERLER OSMEK’te yeni dönem kayıtları başladı
Pandemiye rağmen konut satışındaki artış sürüyor
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen konut satışındaki artış sürüyor
Teknoparklar, firmalara vergi avantajı sağlıyor
YEREL HABERLER Teknoparklar, firmalara vergi avantajı sağlıyor
Alfatlı: "Türk askeri Azerbaycan'da barış gücü olarak kalmalı"
YEREL HABERLER Alfatlı: "Türk askeri Azerbaycan'da barış gücü olarak ...
BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül
YEREL HABERLER BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül
Atölye Nilüfer’de online temel elektronik eğitimi başlıyor
YEREL HABERLER Atölye Nilüfer’de online temel elektronik eğitimi ...
Asırlardır geleneksel yöntemlerle zeytinyağı üretiyorlar
YEREL HABERLER Asırlardır geleneksel yöntemlerle zeytinyağı ...
Nilüfer'de Barış Pirhasan ile şiir üzerine
YEREL HABERLER Nilüfer'de Barış Pirhasan ile şiir üzerine
Longozda hazan güzelliği Karacabey'de sonbaharı yaşamak
YEREL HABERLER Longozda hazan güzelliği Karacabey'de sonbaharı ...
Nilüfer Çiftçi Evi’nde eğitimler başladı
YEREL HABERLER Nilüfer Çiftçi Evi’nde eğitimler başladı
Tayyare’de Ahıska rüzgarı
YEREL HABERLER Tayyare’de Ahıska rüzgarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X