Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü İlker Balkan (17), yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak´ta meydana geldi. Okan Baloğlu (27) yönetimindeki 16 KLG 87 plakalı otomobil, İlker Balkan yönetimindeki 16 KNZ 45 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Balkan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkan, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yapılan araştırmada Balkan´ın ehliyetinin olmadığı belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-18 11:15:06



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