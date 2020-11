Osmangazi’de sosyal destek 800 bini geçti

Türkiye’de ilk koronavirüs vak’asının görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları salgın hastalıktan korumak adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, bugüne kadar 838 bin 899 ayrı sosyal yardımda bulunarak rekora imza attı.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde toplu kullanım yerleri başta olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatıyla virüsün ilk görüldüğü 13 Mart’tan itibaren yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor.

1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi’nin 136 mahallesini kapı kapı gezen ekipler, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 246 bin 115 talep kaydı oluştururken, gelen talepler doğrultusunda 838 bin 899 noktaya erzak, çorba ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda sosyal yardımda bulundu. Bunun yanı sıra ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına da önem veren ekipler, 475 bin 593 resmi kurum, ibadethane, konteyner, cadde ve sokağın ilaçlamasını yaptı. Tedbiri elden bırakmayarak maske dağıtımına özen gösteren zabıta ekipleri ise bugüne kadar 33 bin 216 pazar ile işyerini denetledi. Ayrıca 18 bin 864 park ve bahçenin dezenfeksiyonunu yapan belediye ekipleri, can dostları da unutmayarak toplam 34 bin 880 sokak hayvanının tedavi, besleme çalışması ile haşere ilaçlamasını üstlendi.

Osmangazi’de yaşayan vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için her alanda mücadele ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürüttükleri çalışmaların vatandaşlar tarafından takdir topladığını söyledi. Başkan Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıkladığı yeni tedbirlere bütün vatandaşların uymasını isterken, kimsenin mağduriyet yaşamaması için belediye olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.

