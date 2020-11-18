TOFAŞ’ta bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden TOFAŞ, bir oyuncusunun Covid19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TOFAŞ Basketbol Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Tofaş Basketbol Takımımızın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 17 Kasım 2020 tarihinde rutin Covid19 PCR tarama testinden geçmiştir. Sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda yapılan testler sonucunda bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncumuzun izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.”

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