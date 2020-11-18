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Bursaspor-Adanaspor maçının hakemi Serkan Tokat oldu

İHA

Bursaspor-Adanaspor maçının hakemi Serkan Tokat oldu

TFF 1. Lig’in 10’uncu haftasında oynanacak olan BursasporAdanaspor maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.
TFF 1. Lig’de 10’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Cumartesi günü oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak BursasporAdanaspor maçını hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılığını Bilal Gölen ve Hakan Karabalcık yapacak. Serkan Tokat yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet alırken, 2 maçtan mağlup ayrıldı. Adanaspor ise Tokat’ın düdük çaldığı 2 maçta da yenildi.

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