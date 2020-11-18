Belediye tesislerinde sağlık tedbirleri artırıldı

Gemlik Belediyesi, sosyal yardım hizmetlerinde sağlık tedbirlerini arttırdı.

Koronavirüs vakalarının artması ile sağlık tedbirlerinin artması gündeme gelirken, Gemlik Belediyesi de faaliyetlerini bu tedbirlere yönelik sürdürüyor. Pandeminin ilk döneminde, özellikle ekonomik açıdan etkilenen ailelere erzak desteği sağlayıp sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri Gemliklilere günlük ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olan Gemlik Belediyesi, geçtiğimiz aylarda faaliyete başlayan çeşitli hizmetlerinde de sağlık tedbirlerini üst seviyede uyguluyor.

Kurşunlu Yaşlı Konukevi’nde ikamet eden 65 yaş ve üzeri Gemlikliler, koronavirüsten korunmak için düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilirken yemeklerde tek kullanımlık tepsi ve çatal kaşık kullanılıyor. Ayrıca personelin kişisel hijyen ve sağlığına da önem gösterildiği konukevinde sürekli bulunan nöbetçi sağlık personeli, olağandışı durumlara karşı her an hazır bekliyor.

Gemlik Belediyesi’nin bir diğer hizmeti olan, sosyal yardımlaşmaya farklı bir bakış açısı getiren Halk Market’te de sağlık tedbirleri üst düzey uygulanıyor. Personelin vatandaşlar ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görüştüğü markette ürünler düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor, giriş ve çıkışlarda vatandaşlar el dezenfektanı kullanıyor, markette aynı anda en fazla iki kişi alışveriş yapıyor. Ayrıca normal şartlarda üç engelli ve refakatçilerini aynı anda taşıyabilen Engelsiz Taksi de yalnızca bir yolcu ile hizmet veriyor.

Gemlik Belediyesi’nin sağlık tedbirlerine oldukça önem verdiğini belirten Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, pandeminin başlangıcından beri belediyenin tüm birimleri ile seferber olduğunu söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Mart ve Nisan aylarında başlayan yasak ve kısıtlamalarda, pandemiden ekonomik olarak etkilenen ailelerimize erzak desteği sağladık. 3500’den fazla aileye temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu paketleri teslim ettik. Ayrıca sokağa çıkma yasağı bulunan hemşerilerimize temel ihtiyaçlarını temin etmede destek olduk. Okulları, kamu kurumlarını, berberleri, pozitif vakanın olduğu tespit edilen binaları dezenfekte ettik. Devlet hastanemize malzeme desteğinde bulunduk. 300 bine yakın maske dağıttık. Yaz aylarından sonra tam pandemi etkisini kaybediyor diye düşünürken vakaların arttığını üzülerek gördük. Biz de çalışmalarımıza aynı duyarlılıkla devam ediyor, hemşerilerimiz ile temas halinde olduğumuz sosyal tesis ve projelerimizde tüm tedbirlere uymaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl, bu salgının etkisini kaybederek ortadan kalkacağını umuyoruz.”

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