Kodlamada online güz dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online güz dönemi eğitimleri 30 Kasım’da başlıyor.
İştirakin ücretsiz olduğu eğitimler Zoom Programı üzerinden online (Canlı) olarak yapılacak. 1117 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 30 Kasım 25 Aralık tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler Mobil Uygulama Yapımı, Python Eğitimi, Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, ve Microsoft Small Basic Eğitimi olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor. Her öğrenci eğitim dönemi içerisinde 3 eğitimden istediğine kadarına başvurabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.