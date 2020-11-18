Osmangazi’de asfalt hamlesi

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki sokak ile caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki birçok noktada asfaltlama çalışması yürüten belediye ekipleri, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi’nde yer alan 1. Karasu Caddesi’ni asfaltlayarak yeniledi.

Osmangazililere daha güzel bir ilçe sunmak adına birçok alanda çalışmalar gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, özellikle ulaşım alanında yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor. İlçede bozuk yol bırakmamak adına birçok cadde ve sokakta yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yürüten belediye ekipleri, son olarak Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi’nde yer alan 1. Karasu Caddesi’ni asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. 355 metre uzunluğunda olan caddenin asfaltlanması için toplam 810 ton asfalt kullanıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, “İlçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek ulaşımı daha kaliteli hale getireceğiz” diye konuştu.

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