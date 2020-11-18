

İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, esnaf, dükkanına giren baykuşu besleyip doğaya saldı.

İznik ilçesindeki zeytin halinde esnaf olan İsmet Yıldırım'ın dükkanına bir baykuş girdi. Yorgun olduğunu gözlemlediği baykuşu alıp besleyen Yıldırım, bakımını da yaptığı kuşu doğaya saldı. Daha önce de yaralı bir şahine sahip çıktığını belirten Yıldırım, hayvansever birisi olduğunu belirtti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-11-18 15:42:09



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