Vani Mehmed Efendi´nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez

Huzeyfe ÖZDEMİR-Ahmet Turhan ALTAY/BURSA, (DHA)İSTANBUL'da yangında büyük zarar gören Vaniköy Camisi ile Bursa'nın Kestel ilçesinde inşa ettirilen Mehmed Vani Camisi benzer mimari özellikler taşıyor. Her iki camiyi yaptıran Vani Mehmed Efendi´nin Bursa´da yaşayan torunu Mehmet Vanioğlu, "İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez. Bu caminin iyi korunmasını Allah´tan diliyorum" dedi.

İstanbul Çengelköy´de yanan Vaniköy Camisi´ni 1670´te inşa ettiren Vani Mehmed Efendi´nin 1674 yılında Bursa´nın Kestel ilçesinde yaptırdığı Mehmed Vani Camisi, birbirlerine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Her iki caminin de mimarı yapılarının ve yapı malzemelerinin benzer olduğu görüldü. 1685'te vefat eden Vani Mehmed Efendi'nin kabrinin de giriş kısmında bulunduğu cami, yansıttığı tarihi birikimiyle ilgi görüyor. Caminin kuzeyindeki giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede ise 1674 yılında "Şeyh Mehmet Vani" tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.

'İNŞALLAH ORANIN BAŞINA BİR ŞEY GELMEZ'

Kestel'deki camide dedesi için düzenlenen anma törenlerine katıldığını belirten Vani Mehmed Efendi'nin torunu Mehmet Vanioğlu, DHA'ya konuştu. Vanioğlu, iki caminin aynı yıllarda yapıldığı için benzerlik gösterdiğini belirterek, "Dedemin camisi olması açısından değil de Türkiye´nin güzel bir değeriydi. 3 kere en son geçtiğimiz yıl gittim. İnsan üzülüyor. İnci gibi bir eserin yanıp bitip kül olması son derece üzücü. Yangını ilk televizyonda gördüm. Üzüldüm. Geçmişte gittiğimde orada eşimle birlikte namazımızı kılıp ibadetimizi yaptık. Camiyi çok bakımsız gördüm. Vaniköy Cami´nin benzeri Kestel´de bulunuyor ve ikisinin de yapımı neredeyse birbirine çok yakın. Kestel´deki camide her yıl dedem için anma törenleri yapılıyor. Katılma fırsatı buldum. Dedemin kabri caminin içerisindeydi bizde duamızı okuduk. Caminin imamıyla tanıştım ve kendimi tanıtmıştım. Yapılan anma törenine ben de katılım. Söz hakkı verilmesi ve bu kadar sene sonra bile dedemin sevgiyle anılması beni çok mutlu etti. Kestel´deki camide biraz daha cemaatin geldiği, namaz kıldığı ve daha bakımlı olduğunu gördüm. Kestel´deki cami 2-3 kat büyüklüğünde bir camidir. Aralarında çok bir fark yok. Sadece Kestel´deki daha büyük ve bakımlı olması ve şu anda faaliyeti devam ediyor. İnşallah oranın başına bir şey gelmez. Bu caminin iyi korunmasını Allah´tan diliyorum" diye konuştu.

`BİZİM CAMİMİZ YAPISIYLA ÇOK SAĞLAM´

Cami cemaatinden Kerem Aytemiş, "İstanbul´da caminin yandığından haberimiz oldu ama ikizi olduğunu bilmiyorduk. Bizim camimizle ilgili bir sıkıntı yok. Tarihi eserler art niyetli kişiler tarafından yakılıp, yıkılıyor. Bunlar bizim için önemli tarihi eserler. Eski dönemlerde teknoloji bu denli gelişmediği halde kısıtlı imkanlarla sağlam ve depreme dayanıklı yaparak, yapılmış. Bizim camimiz, yapısıyla manevi değerleriyle çok güzel bir cami" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Ahmet Turhan ALTAY

