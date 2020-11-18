Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (x), İlker Ayten (x), Orhan Timurtaş (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) Hasan Güleryüz (x), Sefa (xx) (Dk.68 Berk), Sergen (xx), Gökhan (xx) (Dk.79 Ömer), Yusuf (xx) (Dk.88 Ömer Faruk), İlyas (x), Abdullah (xx), Alper (xx) (Dk.89 Temel), Onur (xx), Rasimcan (xx)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet (x) Erbay (x), Nuri (xx), Bilal (x) (Dk.79 Polat), Ahmet (x) (Dk.90 Sabit), Üstün (x) (Dk.61 Gökay), Serhat (x), Ali (x) (Dk.79 Abdülkadir), İsmail (x), Oğuzhan (x), Volkan (x)

GOLLER: Dk.20 Abdullah, Dk.22 Yusuf (Karacabey Belediyespor) Dk.13 İsmail, Dk.36 Ahmet (Kırşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor) Nuri, Ahmet, Bilal, Ali (Kırşehir Belediyespor)Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediyespor´la 2-2 berabere kaldı.

13´üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan İsmail´in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

20´nci dakikada Sefa´nın pasıyla hareketlenen Abdullah bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

22´nci dakikada Yusuf´un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top defansa çarparak ağları buldu: 2-1.

30´uncu dakikada Yusuf´un ortasına Sefa´nın kafa vuruşunda top kaleci Ahmet´te kaldı.

36´ncı dakikada İsmail´in vuruşunda kaleci Hasan´dan dönen topu takip eden Ahmet, yaptığı vuruşla skora eşitlik getirdi: 2-2.

42´nci dakikada Ahmet´in korner atışında Volkan topla buluştu, vuruşu az farkla auta çıktı.

45´inci dakikada Yusuf´un ortasına Gökhan´ın kafa vuruşunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.

57´nci dakikada Alper´in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

86´ncı dakikada Ahmet´in vuruşunda kaleci Hasan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

87´nci dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Nuri´nin yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

Mücadelenin sonunda Karacabey Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2020-11-18 16:04:24



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