Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tofaş Basketbol A Takım sporcularımız, A Takım teknik ekip ve idari personelimize 17 Kasım 2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR tarama testleri sonucu bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Tofaş Basketbol Takımımızın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 17 Kasım 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda yapılan testler sonucunda bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-18 16:10:28
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