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BEBKA’dan kadın girişimcilere tam destek BEBKA’dan Modern Seralar Kadın Eli ile Filizlenecek projesine 2 milyon lira destek

İHA

BEBKA’dan kadın girişimcilere tam destek BEBKA’dan Modern Seralar Kadın Eli ile Filizlenecek projesine 2 milyon lira destek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bilecik Osmaneli ilçesinde yapılacak olan “Modern Seralar Kadın Eli ile Filizlenecek” projesine 2 milyon lira destek sağlayacak.Proje sayesinde 22 kadın için seralarda oluşturulacak fide yetiştirme alanları ile tarımda yeni bir kadın girişimcilik modeli oluşturulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaBEBKA tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programıkapsamında desteklenecek“Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor” projesi imza törenine Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ve Belediye Başkanı Münür Şahin, protokol üyeleri ile kadın girişimciler katıldı.
“Köyden şehre göç önlenecek”
İmza töreninde konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Projeler anlamında BEBKA destekleri ile bugüne kadar birçok projeye imza attık. BEBKA ile gerçekleştirdiğimiz bütün projeler hızla büyüdü. ‘Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor’ projesini çok önemsiyoruz. Fidecilik anlamında çok büyük maliyetleri ödemek durumunda kalıyoruz. Bu proje ile köyden şehre göçü önlemek istiyoruz. Köyleri daha aktif hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda da bu projenin çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Destekleri ile her zaman ilçemize katkı sağlayan BEBKA’ya ve Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum” dedi.
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Bugün burada Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Osmaneli Belediyesi’nin ortak yürüteceği “Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor” proje imza töreni için bulunmaktayız. Proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BEBKA tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programıkapsamında desteklenecek. 3 milyon lira olan proje bütçesinin 2 milyonluk kısmı Kalkınma Ajansımız tarafından karşılanacak.” diye konuştu.
Durak: “Yeni bir kadın girişimcilik modelinin oluşturulacak”
Genel Sekreter Durak, “Projede 22 kadın için seralarda oluşturulacak fide yetiştirme alanlarıile tarımda yeni bir kadın girişimcilik modeli oluşturulacak. Projedeeğitim alacak 100 kadının dolaylı yoldan istihdama etki etmesiyle 2023 hedeflerine katkı sağlanacak. Proje ile 6624 m2’lik modern sera kurularak bu alanda 22 kadına300’er m2 alan tahsisedilecek. Bu alanda fide yetiştiriciliği yapılacak, üretilen ürünler kadın girişim kooperatifimiz tarafından satın alınarak bölge üreticisinin fide ihtiyacı giderilecek. Ajansımızın desteği ile hayata geçecek olan projenin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak’ın proje sözleşmesini imzalamasının ardındanheyet yine BEBKA desteğiyle kurulan girişimcilik merkezinde incelemelerde bulundu.
2019 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamındadesteklenen merkezdekadın girişimcilerden bilgi alan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BEBKAolarak her zaman kadın girişimcilerin yanındayız. Sizleri canı gönülden tebrik eder, başarılarınızın devamı diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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