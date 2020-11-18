Bursaspor, Adanaspor ma\u00e7\u0131 haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Ye\u015fil beyazl\u0131 tak\u0131m taktik \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. TFF 1.Ligin 10. haftas\u0131nda sahas\u0131nda Adanaspor ile kar\u015f\u0131la\u015facak olan Bursaspor, bu ma\u00e7\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 ak\u015fam saatlerinde yapt\u0131\u011f\u0131 antrenman ile s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Teknik Direkt\u00f6r Mustafa Er g\u00f6zetiminde ger\u00e7ekle\u015fen antrenman 1 saat 20dakika s\u00fcrd\u00fc. Koordinasyonharekeleriyleba\u015flayan antrenman pas pres oyunlar\u0131yladevam etti. Ye\u015fil beyazl\u0131lar, son b\u00f6l\u00fcmde taktik \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Orhan Sa\u00e7\u00e7\u0131 antrenman\u0131 ziyaret etti Bursaspor\u2019un her zaman yan\u0131nda olan ye\u015fil beyazl\u0131 taraftar Orhan Sa\u00e7\u00e7\u0131 antrenman\u0131 ziyaret ederek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi \u015eenol Tosun, Orhan Sa\u00e7\u00e7\u0131 ya imzal\u0131 Bursaspor formas\u0131 hediye etti ve desteklerinden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr etti.