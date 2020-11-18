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TOFAŞ - JDA Dijon: 81-87

DHA

TOFAŞ - JDA Dijon: 81-87


Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde sahasında Fransız temsilcisi JDA Dijon´a uzatmada 87-81 mağlup oldu.
FIBA Basketball Champions League (BCL) B Grubu 3'üncü haftasında TOFAŞ, JDA Dijon´u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan maça Berk Uğurlu, Mert Konuk, DeVaugh Akoon-Purcell, Berkan Durmaz, Jeremy Simmons beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, Fransız temsilcisi önünde ilk basketini Berkan Durmaz´ın elinden buldu. Akoon-Purcell´in sayıları sonrası 5'inci dakika 6-6 eşitlikle geçilirken, Berk Uğurlu´nun turnikesi sonrası Berkan Durmaz ve Sean Kilpatrick´in elinden üçlükler bulan Bursa ekibi, ilk çeyreği 19-19 eşitlikle kapattı.
İkinci periyodun başında rakibin sayılarına Sean Kilpatirck ve Jeremy Simmons ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Berkan Durmaz ve Jeremy Simmons ile skor bulsa da devre 28-28 eşitlikle sonuçlandı.
Üçüncü çeyreğe Sean Kilpatirck´in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ, Jeremy Simmons´ın basketiyle 21.10´da 5 sayılık farkı (33-28) yakaladı. Semaj Christon´ın serbest atışları sonrası 23.30´da skora bir kez daha denge (35-35) gelirken, Jeremy Simmons, Sean Kilpatrick, Akoon-Purcell ve Nuni Omot ile potaya giden mavi-yeşilliler, son çeyreğe 48-47 üstün girdi.
Dördüncü periyoda da Nuni Omot´un turnike basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, faul çizgisinden Akoon-Purcell ile skor bulsa da bitime 6.56 kala skora denge geldi: 54-54. Akoon-Purcell´in üçlüğü sonrası Jeremy Simmons ve Sean Kilpatrick´in sayılarıyla üstünlüğü elinde tutmaya çalışan Bursa ekibi, Berkan Durmaz´ın üst üste kaydettiği 2 üçlükle bitime 8 saniye kala 68-65 önde olsa da David Holston kaydettiği üçlükle maçı uzatmaya götürdü: 68-68.
Uzatma bölümüne Sean Kilpatrick´in orta mesafeli basketiyle başlayan TOFAŞ, rakibin sayılarına engel olamayınca 75-81 geriye düştü. Akoon-Purcell´in üçlüğüyle skoru 78-81 yapan Hakan Demir´in öğrencileri, kalan sürede skoru çeviremedi ve parkeden 81-87 mağlup ayrıldı.
JDA Dijon karşısında TOFAŞ´ta Sean Kilpatrick 23 sayı-4 ribaund-4 asist ile oynarken; DeVaugh Akoon-Purcell 19 sayı-5 ribaund-5 asist; Berkan Durmaz ise 17 sayı-9 ribaund-5 asist; Jeremy Simmons ise 12 sayı-10 ribaund-3 asist ile katkı verdi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde sıradaki maçını 16 Aralık 2020 tarihinde bir kez daha JDA Dijon ile oynayacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, Fransız ekibiyle bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mavi-yeşilliler, Basketbol Süper Ligi´nde ise 22 Kasım Pazar günü saat 17.30´da Beşiktaş´a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-18 23:27:14

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