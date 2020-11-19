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Deniz ulaşımını kullanacaklar dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İHA

Deniz ulaşımını kullanacaklar dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 19 Kasım Perşembe günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle
07:45 KabataşKadıköyBursa
07:45 BandırmaYenikapıBostancı
08:30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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