Deniz ulaşımını kullanacaklar dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 19 Kasım Perşembe günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle

07:45 KabataşKadıköyBursa

07:45 BandırmaYenikapıBostancı

08:30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy



BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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