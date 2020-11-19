Deniz ulaşımını kullanacaklar dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 19 Kasım Perşembe günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle
07:45 KabataşKadıköyBursa
07:45 BandırmaYenikapıBostancı
08:30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.