Bursa´dan 9 ülkeye fidan ve çöğür ihracatı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)TÜRKİYE´nin mobilya başkenti olarak bilinen Bursa´nın İnegöl ilçesi, çöğür ve fidancılıkta da iddiasını ortaya koyuyor. İnegöl´de bu yıl 10 milyon fidan, 20 milyon çöğür bitkisi üretimi gerçekleşti. Türkiye´nin çöğür ihtiyacının yüzde 70´ini karşılayan İnegöl, bu yıl 9 ülkeye fidan ihracatına başladı. Fidan ve çöğür ihracatından toplam 6 milyon dolar döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.
Türkiye´nin her yerine fidan satışı yapan İnegöl´ün kırsal Cerrah Mahallesi çiftçileri, bu yıl Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihracat yapmaya başladı.
Kırsal Cerrah Mahallesi'nde fidan üretimi yapan Hüseyin Kutlu, 2020-2021 fidan ve çöğür hasadının başladığını belirterek, "Ürettiğimiz ve hasadını yaptığımız fidanlarımızı, genellikle Orta Asya ülkelerine gönderiyoruz. Türkiye´nin yüzde 70´lik fidan ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca yurt dışı ihracatımız var. 9 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye´de fidan denilince akla İnegöl gelir. İnegöl, kaliteyi yakalamış durumda. Ürettiğimiz fidanların 3 milyon tanesini yurt dışına ihraç ediyoruz. Bu da ortalama ülkemize 6 milyon dolar civarında bir girdi sağlanmış oluyor. Bu da yaklaşık 50 milyon TL´lik bir gelir oluyor" dedi.
KADINLARIN GÜCÜ
Ayrıca fidan üretiminde istihdam sağlandığını kaydeden Kutlu, "Kadınlarımızın destekleri ile hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bu fidan ve çöğürleri İnegöl´ün dışında farklı bir ilde üretmek zor. İklim ve toprağımız oldukça verimli ve bu ürünlerin yetişmesine olanak sağlıyor" diye konuştu. Kutlu, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihracat yapıldığını da sözlerine ekledi.
İLK İHRACAT TÜRKMENİSTAN´A
Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar ise, "Mahallemizde fidan ve çöğür üretimi yapıyoruz. Türkiye´nin yüzde 70´lik ihtiyacını karşılamaktayız. Yurt dışı ihracatımız vardır. Hasadı başladı. Hazırlanıyor. İhracat da bu hafta itibariyle başladı. Türkmenistan ile ihracatın startı verildi. Türkiye´de fidancılık ve çöğürcülükte tekiz. Yüzde 30´luk kısmını da Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu sene inşallah satışların yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Ticari anlamda ülkemize katkısı vardır. Bu sene güzel bir yıl olmasını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-19 09:35:20
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