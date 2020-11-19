Bursa'da zehir tacirlerine büyük darbe

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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 700 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu operasyon sonucu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalar sonucu; 430 gram bonzai, 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan, B.K., D.T., E.A., B.A., G.B., B.G., T.O., B.A., N.Ö. ve C.K. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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