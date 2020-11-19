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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar esnafına HES kodu denetimi yapıldı

İHA

Pazar esnafına HES kodu denetimi yapıldı

Mustafakemalpaşa Belediyesine bağlı Zabıta ve mobil saha ekipleri Covid19 tedbirleri kapsamında pazar esnafına yönelik zorunlu HES kodu denetimlerini sürdürüyor.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararların ardından tedbirlerini arttıran Mustafakemalpaşa Belediyesi, semt pazarında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınması zorunlu olan HES Kodu ile ilgili denetim yaptı. İlçe kapalı pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafına tek tek HES Kodu sorgulaması yapan ekipler, HES kodu alamamış pazarcı esnafına mobil uygulama üzerinden nasıl kod alınacağı konusunda destek oldu. Ekipler, ayrıca maske, mesafe, hijyen ve sigara denetimlerini sürdürerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Semt pazarlarında denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ve Mobil Saha Ekiplerimizle Covid19 tedbirleri kapsamında kapalı pazar yerimizde HES Kodu, sigara, sosyal mesafe ve maske denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecini el birliğiyle aşacağımıza inancımız tam. Artık ''maske tak'' demiyoruz, ''maskeni indirme, sosyal mesafeyi koru, can alma!'' diyoruz. Bu süreçte pazaryerleri gibi temasın fazla yaşandığı yerlerde alınacak önlemler hayat kurtarırken ufak bir ihmal virüse ortam oluşturacaktır. Esnafımızdan ricamız ''Lütfen genelge kurallarına uyalım''. Hemşehrilerimiz de ihmalkarlık yapmayıp gördükleri eksiklikleri söylesinler. İnşallah bu zorlu günleri de el birliğiyle aşacağız” dedi.
HES Kodu uygulamasının yerinde bir uygulama olduğunu belirten pazarcı esnafı, alınan önlemlerle koronavirüs hastalığı ile mücadelede başarıya ulaşılacağına inandıklarını söylerken pazar alışverişi yapan vatandaşlar da esnafa HES Kodu alma zorunluluğu getirilmesinin, hastalığın yayılmasını engelleme noktasında alınan yerinde bir tedbir olduğunu ifade ettiler.
Vatandaşlar, bu uygulama ile riskli olan pazarcı esnafının belirlenerek halk sağlığının korunmasının mümkün olabileceğini dile getirerek koronavirüs ile mücadelede gösterdikleri çaba nedeniyle de Mustafakemalpaşa Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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