Bisiklet hırsızlığı kamerada



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da F.B.´nin (32), demir makasla kilidini kestiği bisikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanıp gözaltına alınan F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Kasım günü merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi 4. Nilüfer Sokak´ta meydana geldi. F.B., gözüne kestirdiği 2 bin lira değerindeki bisikleti, elindeki çantadan çıkardığı demir makasla kilidini keserek çaldı. Bisikletinin çalındığını fark eden T.E. durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin F.B. olduğunu belirleyen ekipler yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, F.B.´yi Avrupa Konseyi Bulvarı´nda çalıntı bisikletle gezerken fark etti. Yaşanan kovalamacayla F.B. yakalanarak gözaltına alındı.

F.B.´nin daha önce de aynı yöntemle 3 farklı yerden bisiklet çaldığı tespit edildi. Şüphelinin üzerini arayan ekipler bir miktar uyuşturucu madde buldu, yanında taşıdığı çantada da hırsızlıkta kullandığı malzemeler ele geçirildi.

F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-11-19 12:25:09



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