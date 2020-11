2021’de de Bursa kültür ve sanata doyacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Vatandaşın yüzündeki tebessümü kaybetmemek için var gücümüzle çalışacağız"

Bursa, 2021 yılında da kültür ve sanata doyacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, “Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz etkinliklerden geriye kalan, halkımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerinde gördüğümüz ışık oldu. Biz o tebessümü kaybetmemek ve o ışığı söndürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın döneminde yaptığı kültür sanat etkinliklerine sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarıyla 2021 yılında da çoğaltarak devam ettirecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve çok sayıda davetli katıldı. Hem geçen yıl hayata geçirdikleri kültür sanat faaliyetlerini hem de yeni dönemde yapılacak çalışmaları kamuoyu ile paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan çalışmalarla maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre kültür ve sanat faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Başkan Aktaş, “Kültür sanat, nefes almak kadar elzem ve ihtiyaç olduğunun farkındayız. Hizmete başladığımızdan beri kültür sanat faaliyetlerini ikinci plana atmadık. Halkımızın etkinlikler için toplanamadığı dönemde, kültür sanat faaliyetlerini şehrin tamamına yaydık. Tiyatrodan söyleşiye, dijital etkinliklere kadar birçok alanda etkinlikler gerçekleştirdik. Bursa’yı bir gün bile kültür sanattan mahrum bırakmayacağımıza söz verdik. Bursa Türkiye için dünya için zor bir yıl oluyor. Zorlu süreçte vazifemizi hakkıyla yerine getirmek için büyük mücadele içerisindeyiz. Pek çok alanda çalışmalar devam ediyor. Kırsal mahallelerde yol altyapı çalışmalarımız var. Bunun yanında merkezde de farklı çalışmalarımız var. Hayatın akışına manevi yön veren kültürümüzü konuşacağız” dedi.



“Sanatı, seyyar sahne ile Bursa’nın mahallelerine taşıdık”

'Sanatla kal evde kal' sloganıyla, dijital kütüphane kitaplarla Türkiye’ye açıldıklarını belirten Başkan Aktaş, “Çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz evde kal müziksiz kalma müzik programını halkımız evlerinden dinleme fırsatı buldu. Sosyal medya yayınlarıyla dünyaya açıldık. Hem yetişkin hem çocuklar için sosyal medya üzerinden canlı yayınla tiyatro etkinliği başlattık. Türkiye’nin en aktif belediyelerinden birisi olduk. Bu yayınlara ilgi o kadar çok oldu ki on binlerce kişi seyretti. Kitaplarımızı seslendirip dijital ortamlardan vatandaşlara ulaştırdık. Bursa’ya dair ne varsa vatandaşlarımız evinde oturduğu yerden tecrübe edecekler. Bursa dışında yaşayan ve yakından tanımak isteyen vatandaşlar Bursa kültürü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak. Şehir tiyatrosu Bursa için vazgeçilmez değer olmuştur. Halkımızın uzak kalmasına göz yumamazdık. Normalleşme süreciyle seyyar sahne ile Bursa’nın mahallelerine sanatı taşıdık. Sahneye dönüşen tırın rotası her hafta farklı bir meydan mahallede oldu” dedi.



“Salgın döneminde Bursa’ya 2 kütüphane kazandırdık”

Kütüphanelerin toprağın üzerindeki hazine olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Okumanın kıymetini bilen bir toplumuz. Okuyana saygı gösteren milletiz. Kitaplara değer veririz. Konu kütüphaneler olunca hiçbir zaman elimizdekiyle yetinmedik. Bursa’ya 2 yeni daha kütüphane kazandırdık. Salgın sürecinde kapalı alanları kullanmak istemeyenler için Merinos Açık Hava Kütüphanesini hayata geçirdik. Millet bahçesi içinde bin 700 metrekare alana sahip 500 kişilik oturma kapasiteli 20 bin normal 22 bin ekitap barındıran kütüphaneyi Bursa’ya kazandırdık. 30 bilgisayarlı EBA destek merkezi de aktif olarak kullanıma açıldı. Halkımıza kapıları açık 8 kütüphanemiz bulunmaktadır. Sayı daha da artacak. Yeni plan projeler var. Bursa’ya bol miktarda kütüphane olsun arzu ediyoruz.

Kütüphanelerden kitap alan vatandaşlarımız için kitap her kapıyı açar uygulamasını hayata geçirdik. Kitap alan vatandaşlarımıza 2 kişilik otobüs tramvay bileti hediye ediyoruz. Halkımızı kitap okumaya teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Her şeyden habersiz olan çocuklarımızı da unutmadık”

Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesiyle bütün çocukların her türlü oyuncağa ulaşıp kütüphane kültürüne erişmesini sağladıklarını belirten Aktaş, “14 yaşından küçük çocuklar için masalların canlandırıldığı masal kahramanlarıyla tanışma fırsatı bulan Lala Şahin Paşa Kütüphanesi de, çocuklara hizmet vermektedir. Tayyare Kültür Merkezinde çocuklar için özel oyunlar sergiledik. Okullara giderek tiyatro oyunlarımızı sergiledik. Tayyare Kültür Merkezinde özel sinema filmleri animasyon yayınladık. 155 seansta 25 bin katılımcı sayısına ulaştık. Yeni tiyatro oyunlarının ve film gösterimlerinin hazırlıklarını sürdürüyoruz. Şenlikler düzenleme hazırlığındayız. 14’üncü kez gerçekleşecek olan çocuklar için sokak oyunları şenliği, uçurtma şenliği ile Bursa’yı festival şenlik fuar şehri yapmaya çalışıyoruz. Zor bir süreçte, sıkıntılı bir zamandayız. Ancak kararlıyız” dedi.



“Festival ve yarışmalarla Bursa’yı tanıtacağız”

Önümüzdeki dönemde salgın koşulları elverdiğince festivaller düzenlemeye devam edeceklerini belirten Başkan Aktaş, “Her aya bir festival düşecek şekilde planlayacağız. 6 ülke 25 şehirden 250 gencin katıldığı ustaların katıldığı uluslararası piyano festivali bir tanesiydi. Bursa dışından aileleriyle bir sürü insanı ağırladık. Festivallerden en önemlisi önümüzdeki yıl 59’uncu kez düzenleyeceğimiz Uluslararası Bursa Festivali gelenekselleşen işler yaptığımızın göstergesidir. Bu yıl salgın dolayısıyla festivalimize ilk kez ara vermek zorunda kaldık. Uluslararası Bursa Lezzet Festivali, Birinci Uluslararası Bandonlar Festivali, Masal Festivali, Uluslararası Şiir Festivali için de çalışıyoruz. Uluslararası festivallerle Bursa’yı dünyaya tanıtıyoruz. 5’inci Türk dünyası ata sporları şenliği düzenli olarak hayata geçirdiğimiz şenliklerden birisi oldu. Kitap fuarını geçtiğimiz dönem hayata geçirdik. Antikacılar ve sahaflar fuarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa Bıçağı tanıtım günleri etkinlikler arasında yer alacak. Kültür Parkı eski günlerine döndürerek açık hava sergileri, şiir dinletileri, konserler, atölye çalışmaları yapılacak. 2021 Bursa yarışmaları, Bursa konulu hikâye yarışması, yaşayan tarih Bursa konulu fotoğraf yarışması, Bursa konulu tiyatro eseri yarışması, Bursa Şiir Yarışması, Bursa otantik köy dernekleri ve halk oyunları yarışması yapacağız” şeklinde konuştu.

Salgın döneminde halkı filmlerle buluşturmak için eskilere döndüklerini belirten Aktaş, “Sosyal mesafeye uygun şekilde açık hava organizasyonları gerçekleştirdik. Çevrim içi eğitimler verdik. Sinemaya ilgi duyan 95 kişiye gerekli eğitim verildi. Bursa şehrinin hikâyeleri destanları çoktur. Bursa her yönüyle sinemanın kalbi olmaya adaydır. Sinema denince şehrimiz akla gelsin. Sinema için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Uluslararası Bursa film festivaliyle pek çok önemli yönetmeni filmiyle şehrimizde ağırlamayı planlıyoruz” dedi.

Bey Sarayı’nın görkemli hikâyesinin başladığını belirten Başkan Aktaş, “Bey Sarayı Çalıştayını oluşturduk. Beylikten imparatorluğa Bey Sarayı’nın görkemli hikâyesi başlıyor. Payitahtın gizli hazinesi bey sarayını gün ışığına çıkarma çalışmamız başladı. Sempozyum ile alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar halkı Bey Sarayı hakkında bilgilendirecek. Bu gizli değeri ortaya çıkarmamıza yardım edecekler. Sarayın tarihine ışık tutacak belgesel projesine başladık. Projeye Türk tarihçisi ve yazar İlber Ortaylı katkılarını sunuyor. İlber Ortaylı, yapılan röportajda, ‘Umut ediyoruz ki bu sarayın kendisi, tam mümkün olmayacaksa da çevresiyle birlikte yeniden düzenlenir. Bursa’nın tophane dediğimiz semti, muhteşem kalesi, 3,5 kilometre uzunluğundaki surlarıyla bir ölçüde diriltilebilir. Çevrenin düzenlenmesiyle eski Bursa’dan bir hava tekrar dirilebilir’ diye konuştu. Bitinya galerilerini dijital müze haline getirmek istiyoruz. Hisar bölgesinin asıl kıymeti gün yüzüne çıkacak. Kültür tarih şehri Bursa değerlerine sahip çıkıyor. Geçmişini unutan geleceğini sağlam zemine inşa edemez. Açık hava gösteri merkezinde yenileme yaptık. Yenisini yapmayı arzuluyoruz. 3 milyona yakışır projelerden birisi olacak. Kullanılan açık hava gösteri merkezinde yenilemeler yaptık. Oranın işletimiyle alakalı kültür sanat vakfı yetkisi ve planları dâhilinde götürüyorlar” diye konuştu.

