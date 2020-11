Marmarabirlik’ten 54,3 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik’te 2020/2021 iş yılı ürün alım kampanyası devam ederken, bugüne kadar 10,6 bin ton ve 108,6 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün alımlarına 14 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik, üretici ortaklarına 20 Kasım 2020 tarihinde (yarın) ilk dilimle birlikte 54,3 milyon TL ödeme yapmış olacak.

2020/2021 iş yılında sofralık ve yağlık olmak üzere 53 bin 500 ton ürün alım planı ve 430 milyon TL alım bütçesi yapan Marmarabirlik’te ürün bedelleri ödenmeye devam ediliyor. Marmarabirlik üretici ortaklarına, 31 Ekim14 Kasım tarihlerinde teslim ettiği ürün bedellerinin % 50’sinin karşılığı olarak 20 Kasım 2020 tarihinde (yarın) yapacağı ödeme ile birlikte toplam 54,3 milyon TL ödeme yapmış olacak. Ortaklar Cuma günü saat 18.00’den itibaren Ziraat Bankası hesaplarından paralarını alabilecekler.

2020/21 ürün alım kampanyası öncesinde 24 bin 875 ortağın 75 bin ton rekolte beyanı verdiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, gerçekten uzak rekolte beyanı verilmesinin ürün alım planına zarar verdiğini söyledi. Asa, “Ortaklarımızdan gelen rekolte beyanlarının sağlıklı olmaması, ürünün kararma problemi, her kooperatif bölgesinde farklı sıkıntılara sebep olmaktadır” dedi.

Bugüne kadar düzenli bir alım planı ile satışları her geçen yıl daha da artırdıklarını belirten Başkan Asa şunları söyledi:“2020/2021 ürün alım kampanyasında tüketici ve bayilerin talepleri göz önüne alarak ürün alım politikamızı oluşturduk. Satışlarımızın artmasının en önemli nedeni de budur. Geçmiş yıllarda ortaklarımız iri daneli ürününü piyasaya vermekte veya kendi deposuna koymakta, ince daneli ürününü de kooperatiflerine getirmekteydi. Bu alışkanlıkların her geçen sene değiştiğini görmek bizi gelecek adına umutlandırmaktadır. Üreticilerimiz kooperatiflerine sahip çıktıkça olumlu yansımalarını da göreceklerdir. Nitekim tüccarın ortada görünmediği 2018 ve 2019 yıllarında biz üreticimizin yanında olduk. Pazar payınızı artırmak ve daha çok ürün satmak istiyorsanız piyasanın talep ettiği ürünleri tüketiciye sunmak zorundasınız. Geçmişte Marmarabirlik’in ürün satamamasının tek sebebi piyasanın talep ettiği ürünü alamamasıdır.”

Bugüne kadar ürün bedelleri ödenirken kredi kullanmadıklarını ve ürün bedellerinin ödeme gününü hiçbir zaman geciktirmediklerini belirten Başkan Asa, “Marmarabirlik’in kampanya döneminde almayı planladığı 430 milyon TL’lik ürün bedellerinin tamamını peşin olarak ödemesi mümkün değildir. Çünkü Marmarabirlik kendi ayakları üzerinde duran bir kurumdur ve herhangi bir finansal destek de almamaktadır. Bu ortaklarımız için çok büyük anlam ifade etmelidir. Bugüne kadar kurduğumuz sistem ile önce planlı bir ürün alımı yapılmakta, satışlardan geri dönüşlere göre üreticiye ürün bedelleri ödenmektedir. Bunun dışında izlenecek başka bir sistem kurumu eski sıkıntılı günlerine götürür” dedi.

Hidamet Asa Marmarabirlik ürün alım fiyatlarına da değindi.“Piyasaları regüle eden Marmarabirlik üreticinin sigortasıdır” diyen Asa sözlerini şöyle tamamladı: “Daha çok ürün alabilmenin yolu, düzenli alım planı, düzenli stok ve her yıl artan satıştan geçmektedir. Göreve geldiğimiz günden bugüne satışları artırmak için büyük çaba sarf ettik. Her ne kadar 16 Ekim 2020 tarihinde açıkladığımız ürün alım fiyatları bazı kesimlerce eleştirilmiş olsa da bugün baktığımızda Marmarabirlik fiyatlarında alım yapılmadığını ve piyasadaki diğer alıcıların kenara çekildiğini görmekteyiz.Bu da Marmarabirlik’in gücünü göstermektedir.”

