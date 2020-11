Çevikel: “Yeni ekonomide söz sahibi olmalıyız”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Başkanı, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nilüfer Çevikel, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin (İEZ) tanıtım toplantısına katıldı. Çevikel, “Ekonomi yeniden dizayn edilirken, bunu yakalamak hatta söz sahibi olmak zorundayız. Sanayici ve iş insanları olarak biz her türlü işbirliğine hazırız. Zirvede de bu konuları konuşuyor olacağız” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi” ana temasıyla bu yıl 4. Kez yapılacak olan İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin (İEZ) 2020 programı ve hedefleri, düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. Basın toplantısı Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Devlet Eski Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada iş adamları hazır bulundu.

Devlet Eski Bakanı, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, ekonomilerin halihazırda kırılgan olduğu bir dönemde salgın etkisiyle tüm ekonomilerde eksi büyümelere gelindiğini belirterek, çözümün inançlı insanların atacağı cesur adımlarda saklı olduğunu ifade etti. Büyümenin rakamlarla ifade edilen, kalkınmanın ise hissedilebilen farklı kavramlar olduğunun altını çizen Tüzmen, “Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri, hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı, karşılıklı etkileşimin artarak fiziki sınırların ortadan kalktığı bir dönemdeyiz. Zaferlerin artık ordularla değil, güçlü ekonomiler, güçlü şirketlerle kazanıldığı; günümüzde yabancı şirketlerin ülkemizde yatırım yapması, Türk şirketlerinin de uluslararası arenada değişik sektörlerde şirket alması, Türkiye’nin borç alan değil yatırım yapılan bir ülke olabilmesi, katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlerin çeşitlendirilmesi ve sayısının artması noktasında güçlü lobicilik faaliyetlerinin yanı sıra yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak; İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin vizyonudur.” dedi.

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerini değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izinin derhal azaltması gerektiğine dikkat çeken Tüzmen, kadınların arazi ve mülk gibi ekonomik kaynaklar üzerinde eşit haklara sahip olmasını sağlamanın hayati önem taşıyan bir hedef olduğunu belirtti.

İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesinde yatırım iklimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tüzmen, “Konu başlığımız sürdürülebilir kalkınma için ekonominin yeniden dizyan edilmesi. Bu iddialı bir konu. Ancak biz de iddialı bir ülkenin iddialı insanlarıyız. Her türlü şartta hedefe odaklı insanlarla birliktelik sağlayabilmek önemli. Salgın sonrasında yatırım iklimi oldukça sıkıntılı bir hale geldi. Ancak doğru hamlelerde, şeffaflıkla ve inançla aşılabileceğini düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Biz ülkemize inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bunun sağladığı altyapıyla devamını en iyi şekilde getirebileceğimize de inanıyoruz. Şu an için henüz erken olsa da katılımcılarla ikili masa şeklinde çalışmaları da hedefliyoruz. Mevcut durumda 1 milyar dolar tutarında yatırım hedefimiz var” şeklinde konuştu.

İstanbul Ekonomi Zirvesi ile ilgili açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Başkanı, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nilüfer Çevikel, dünyanın globalleşme ve ardından gelen dijitalleşme ile yakınlaştığını ifade etti. Herkesin, her türlü veriye ulaşabildiği bir süreçte özellikle pandemi ile birlikte değişim ve yeniliklerin hızlandığı hatırlatan Çevikel, “Her zaman söylediğimiz gibi dijitalleşmeye, teknolojik gelişmelere ayak uyduramayanların ayakta kalma şansı neredeyse yok. Dünya yapay zekayı konuşuyor. Ekonomi yeniden dizayn edilirken, bunu yakalamak hatta söz sahibi olmak zorundayız. Ülke olarak boşa geçirecek zamanımız kalmadı. Sanayici ve iş insanları olarak biz her türlü işbirliğine hazırız. Zirvede de bu konuları konuşuyor olacağız” dedi.

10 Aralık 2020 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşecek zirve, Yeni Dünya Düzenine Geçiş, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji, Turizmin Geleceği, Ekonomik Boyutu ve Havacılık, Toplum 5.0, Siber Savaşlar ve Yapay Zeka, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Gıda Arz Güveliği ile COVID19 Sonrası Sağlık Ekonomisinin Değişenleri gibi konulara odaklanacak. Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen’in Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde Danışma Kurulu da İsmail Gülle, Demet Sabancı Çetindoğan, Firuz B. Bağlıkaya, Kaan Saltık, Gül Akyürek Balta, Saro Benglian, Dr. Salim Çam gibi isimlerden oluşuyor.

