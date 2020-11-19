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Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar

DHA

Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın yıkımı sırasında demir toplamaya çalışan yaklaşık 20 kişinin tehlikeye aldırış etmediği anlar, kameraya yansıdı. 
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın yıkımı yapıldığı sırada bazı kişiler, gelip, demirleri toplamaya çalıştı. İş makinesi çalışırken, canlarını hiçe sayan yaklaşık 20 kişiyi görenler, şaşırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tehlikeli anların yaşandığını gören bina sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Ekipler, demirleri toplarken tehlike oluşturan kişileri bölgeden uzaklaştırıldı. Yıkıma polis eşliğinde devam edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-19 14:59:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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