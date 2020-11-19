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Türk güreşinin efsane isimlerinden Reşit Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Türk güreşinin efsane isimlerinden Reşit Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı


İsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN/BURSA, (DHA) TÜRK güreşininin efsane isimlerinden olan ve koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa´da 66 yaşında hayatını kaybeden Reşit Karabacak, son yolculuğuna sevenlerinin dualarıyla uğurlandı. Reşit Karabacak´ın ayakta durmakta güçlük çektiği görülen eşi Melike Karabacak, "Benim dağım yıkıldı, çok üzgünüm" dedi.
Türk güreşinde Akdeniz ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan, bunun yanı sıra dünya şampiyonalarında da başarı ile ülkemizi temsil eden Reşit Karabacak, koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa´da hayatını kaybetti.
Aktif sporculuk hayatını noktaladıktan sonra milli takım antrenörlüğü de yapan Reşit Karabacak için Bursa´daki Mihraplı Cami´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk güreşinin efsanelerinden Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, spor camiasından birçok isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Reşit Karabacak´ın eşi Melike Karabacak ile kızları Kübra, Esra, Elif ve Emine Karabacak´ın törende ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
"O KADAR RAKİBİNİ YENDİ AMA BU HASTALIĞI YENEMEDİ"
Gözyaşlarına hakim olamayan Melike Karabacak, "Benim dağım yıkıldı. Ben çok üzgünüm, bana bir şey sormayın çok üzgünüm. Dayanamıyorum" dedi.
Üzüntülerinin büyük olduğunu belirten efsane ismin oğlu Yunus Emre Karabacak da "Ben her zaman babamın yanındaydım. Büyük bir şampiyondu. Takdiriilahi. Çok savaştı ama bu sefer olmadı. Bu sefer yenildi. O kadar rakibini yendi ama bu hastalığı yenemedi. Babam herkes tarafından çok sevilen biriydi. Allah babamdan razı olsun. Babamın iyileşmesi için çok kişi dua etti ama olmadı. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.
"BABAM, BİRÇOK KİŞİYE DE BABALIK ETTİ"
Babasının büyük bir şampiyon olduğunu söyleyen Emirhan Karabacak ise "Babam birçok kişiye de babalık etti. Babam birçok kişiye ekmek kapısı açtı. Kendine bakmadı, insanlara baktı, herkese yardımcı olmaya çalıştı. Allah babamı cennetine kabul etsin" ifadelerini kullandı.
"BİR USTAMIZI KAYBETTİK"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise "Ülkemiz büyük bir şampiyonunu, hocasını, ağabeyini kaybetti. Ülkemizin madalyalara susamış olduğu 70´li 80´li dönemlerde ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmiş, şampiyonluklar elde etmiş değerli bir şampiyon. Ayrıca Kırkpınar´da da büyük başarıları olan başpehlivan olan bir ustamızı kaybettik. Üzüntülüyüz. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin. Kendisine Allah´tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
"ÜLKEMİZE BÜYÜK HİZMETLER ETTİ"
Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da, "Allah rahmet eylesin. Reşit hocamız ülkemize büyük hizmetler etti. Bayrağımızı göndere çekti. İstiklal Marşımızı okuttu. İyi bir insandı, mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimize komşu olsun. Lafın bittiği yerdeyiz" dedi.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Reşit Karabacak, Derekızık Mahallesi´ndeki mezarlıkta toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Reşit Karabacak´ın ağlayan kızlarından görüntüler
Tabutun taşınmasından görüntüler
Cenaze namazının kılınmasından görüntüler
Tabutun cenaze araca taşınmasından görüntü
Eşi Melike Karabacak açıklama
Musa Aydın ile röp.
Oğulları Yunus Emre ve Emirhan Karabacak açıklama
Hamza Yerlikaya ile röp.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN
2020-11-19 16:26:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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