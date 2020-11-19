Bursa ulaşımına kısıtlama düzenlemesi

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Bursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle ,hafta sonu otobüs ve metro sefer saatlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "20 Kasım Cuma akşamından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında otobüs seferleri saat 21.00'den itibaren saat başı olacak şekilde hizmet verecektir. Bursaray seferleri ve 21.00'den önceki otobüs seferlerimizde ise değişiklik olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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