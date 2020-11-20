Araç koltuğuna gizlenen uyuşturucuyu 'Takip' buldu

Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen R.Ö.´yü (41), İstanbul´dan aldığı uyuşturucu maddeyi kente getirirken araçta yakaladı. R.Ö.´nün, koltuğun altına gizlediği uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Takip' buldu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, R.Ö.´nün İstanbul´a giderek, burada temin ettiği uyuşturucuyu Bursa´ya getirip, satacağı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, R.Ö.´yü teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, bir süre sonra İstanbul´a giden R.Ö.´nün, Bursa´ya dönmek üzere yola çıktığını belirledi. R.Ö.´nün aracı, İstanbul-Bursa yolu Gemlik girişinde durduruldu. Ekipler, R.Ö.´yü aşağı indirerek, aracında arama yaptı. Narkotik köpeği 'Takip´ ile yapılan aramada, R.Ö.´nün yolcu koltuğunun altına gizlediği 1 kilo metamfetamin, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö., işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelinin sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-11-20 09:28:41
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