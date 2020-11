(ÖZEL) İkizlerin biri Beşiktaş´ın kalecisi, diğeri hakem; ortak hayalleri ise Süper Lig

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

Bursa´nın İnegöl ilçesinde yaşayan sporcu ailenin ikiz çocukları Gökalp Karakayalı (17) ve Lara Karakayalı (17), spora gönül verdi. Gökalp, Beşiktaş U19 Takımı´nda kalecilik yaparken, Lara ise hakemlik unvanını kazandı. Antrenmanları birlikte gerçekleştiren ikiz kardeşlerin hayali, Süper Lig´de aynı müsabakada görev alabilmek.

İnegöl ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Gökalp ve Lara Karakayalı, sporcu kimlikleriyle öne çıkıyor. Gösterdiği başarılı performansların ardından Beşiktaş´ın U19 Takımı´nda kaleci olarak görev yapan Gökalp ve mülakatlarda elde ettiği birincilikle hakemlik unvanını kazanan Lara, birlikte antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Futbolu çok seven ikizlerin en büyük hayali ise birlikte Süper Lig´de görev alarak, başarılarını taçlandırmak.

GÖKALP: GÖREV ALDIĞIM BİR MAÇIMIZI YÖNETMESİNİ DİLİYORUM

Pandemi nedeniyle evlerde olduklarını, şu an için bireysel antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden genç eldiven Gökalp Karakayalı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Takımımla çalışma yapamıyorum, bu yüzden antrenmanlarımı evimizin yanındaki yeşil alanda gerçekleştiriyorum. İkiz kardeşim Lara ile birlikte antrenmanlar yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Lara da hakemlik unvanını kazandı, O´nun adına çok mutluyum. İnşallah, önümüzdeki yıllarda benim de görev aldığım bir maçımızı yönetmesini diliyorum" dedi.

LARA: HAYALİM SÜPER LİG´DE MAÇ YÖNETMEK

Sporcu bir aileden yetiştikleri için futbola ilgi duyduğunu vurgulayan Lara Karakayalı ise "Küçük yaşlardan beridir ikimizin maçlarını izliyordum. İnegölspor´un maçlarını takip ettim, ben de hakem olmak istedim. Mülakatlara katılarak, birinci sırada bitirdim. Sonunda hakem oldum, ikizim de beni hakemliğe hazırladı. Her gün bunun için antrenman yaptık. Mülakatlarda erkek rakiplerimi geçtim. Futbola aşığım. Futbolcu değilim ancak yönetmeyi seviyorum, Türkiye´de kadın hakem sayısı oldukça az. Ben de bu sayıyı artırarak kadınların gücünü futbolda da göstermek istiyorum. Hayalim, Süper Lig´de maç yönetebilmek ve ikizimle de aynı maçta görev almayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

