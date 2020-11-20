Medicana, Ersin Alok’u ağırladı

Türk dağcılığının duayen ismi, fotoğrafçı, belgesel yapımcısı ve yazar Ersin Alok, Medicana Bursa Hastanesi davetlisi olarak Bursa'ya geldi.

Türk dağcılığının duayen ismi, fotoğrafçı, belgesel yapımcısı ve yazar Ersin Alok, Medicana Bursa Hastanesi çalışanları ve yöneticileri ile fotoğraf söyleşisinde buluştu. Anadolu başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde kaya üstü resimleri üzerine araştırma yapan, onları fotoğraflayarak tarihi günümüze taşıyan Ersin Alok, fotoğrafları anlatırken izleyenlere adeta fotoğrafı yaşattı. M.Ö 20 binli yıllara dayanan kaya üstü resimlerini anlatırken, konferansa katılan misafirler, fotoğraflarla o çağa dokunmanın hazzını yaşadı. Paylaşmanın tek varoluşçuluk olduğuna inanan efsane fotoğraf sanatçısı Ersin Alok, fotoğraf çekmenin püf noktaları hakkında da bilgi verdi.

Anadolu topraklarında yaşanmış olan 33 büyük kültürün adına ve bu kültürün nasıl doğduğunu konuklarla paylaştıklarının belirten Alok, "Dünyanın oluşumu ile başlayan ve günümüze kadar gelen topluluk içinde yaşayan insanların kendileri arasında kurduğu ilişki konusunda yapmış olduğumuz çalışmayı paylaşıyoruz. Korona virüs salgını ile oluşurken, insanlık tarihinin bugüne kadar bildiğimiz değerlerinin günümüze gelen oluşumunu aktardık" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ise, "Kadim bilgiyi günümüze taşıyan büyük usta Alok'a şükranlarımızı sunarız. 60 yıllık birikimini cömertçe bizlerle paylaşan Alok’a bu güzel sunum ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Tutkunu olanlara bu fotoğraflar bir kez daha Anadoluyu kucaklayıp sarılma isteği veriyor. Sosyal kültürel etkinliklerimize önem veriyoruz. Personelin de bu dönemde biraz olsun moralini yükseltmek istedik" şeklinde konuştu.

Remzi Karşı, katılımından dolayı Ersin Alok'a çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

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