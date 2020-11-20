Yol ortasında sopalı kavga kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 kişinin cadde ortasındaki sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, saat 01.30 sıralarında, Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yol ortasında 4 kişi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar, ellerinde bulunan sopalarla gruptan 1 kişiye defalarca vurdu. Küfürlerin duyulduğu kavga, saldırganların bölgeden uzaklaşmasıyla sona erdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-20 12:20:32
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