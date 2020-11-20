Tarik Phillip yeniden TOFAŞ'ta

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda da kadrosunda bulunan Britanyalı şutör gard Tarik Phillip ile yeniden anlaşma sağladı.
Basketball Champions League ve ING Basketbol Süper Lig´de mücadele veren TOFAŞ, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, İsrail´de Hapoel Jerusalem forması giyen, eski oyuncusu Tarik Phillip ile yeniden anlaşma sağladı. Kariyerinde daha önce NBA takımlarından Washington Wizards´tan kontrat almayı başaran, 2019-2020 sezonunda ise TOFAŞ Basketbol Takımı forması giyen Tarik Phillip, pandemi nedeniyle yarıda kalan sezonda Basketbol Süper Ligi´nde 21 maçta 10.8 sayı-2.7 ribaund-2.9 asist; 7Days Eurocup´ta ise 16 maçta 11.6 sayı-3.4 ribaund-4.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
1993 Doğumlu ve 1.90 cm boyundaki Britanyalı oyuncu, 2020-2021 sezonu öncesi ise İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem ile sözleşme imzalamıştı. Bursa´ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Tarik Phillip´in kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmazken, Britanyalı oyuncu bugün takımla birlikte ilk idmanına çıkacak.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-20 14:49:06
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