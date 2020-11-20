Koronadan ölen sağlıkçı göz yaşlarıyla uğurlandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde covid19 sebebiyle ölen sağlıkçı ebediyete uğurlandı.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Klinik Hemşiresi olarak görev yapan 40 yaşındaki Emine Ezen için sosyal mesafe kurallarına uyularak tören gerçekleştirildi. Törene; Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Mustafakemalpaşa Devlet Hastane Müdürü Erdinç Özdemir, Başhekim Asuman Erdinçoğlu, Emine Ezen’in ailesi ve hastane sağlık personelleri katıldı.

Törende açıklama yaparak uyarılarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Üzücü bir gün. Az önce bir sağlık şehidini daha uğurladık. Süreç hepimizden daha fazla sağlık çalışanlarını zorluyor. Sağlık şehitleri ordumuza bir arkadaşımız daha katıldı. Genç bir arkadaşımızdı ve maalesef kaybettik. Bu yüzden herkese hatırlatmakta fayda görüyorum. Lütfen kendinizi koruyun, mesafe ve hijyen kurallarını olmazsa olmaz kabul edin, kalabalık ortamlardan zaruri olmadıkça bulunmayın, toplu taşıma araçlarında ve pazar yerlerinde kontrolsüz bir şekilde bulunmayın. Bir can, bizden de canlar götürüyor. Bütün insanlar bizim için kıymetli. Bu yüzden herkesin kendi önlemine, mesafesine, korumasına dikkat etmesini istiyoruz. Ne Emine hemşire gibi sağlık personellerini ne de vatandaşımızı bu virüse kurban vermek istemiyoruz. Herkesin tedbirli davranmasını istiyoruz” dedi.

Büyük bir üzüntünün yaşandığı törende, alkışlar eşliğinde uğurlanan Emine Ezen’in cenazesi Adile Mezarlığı’na defnedildi.

Genel Cerrahi Klinik Hemşiresi olarak görev yapan 40 yaşındaki Emine Ezen, hastanedeki virüs mücadelesinde yer almış, 19 gün önce Devlet Hastanesi’nde testi pozitif çıkmıştı. Korona virüs tedavisine başlanan Emine Ezen, durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. 15 gün boyunca Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına bulunan Emine Ezen, müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Evli ve 2 çocuk annesi hemşire Ezen’in vefatı ilçede üzüntüyle karşılandı.

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