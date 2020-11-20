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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü sürücünün aracıyla takla atması kameralara yansıdı

İHA

Alkollü sürücünün aracıyla takla atması kameralara yansıdı

Bursa'da dün akşam saatlerinde alkollü olduğu belirlenen sürücü, kullandığı otomobille park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Sürücü araçtan yara almadan çıkarılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza dün 22:30 sularında Nilüfer Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Semih G. idaresindeki 16 GM 267 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada sürücü Semih G. yaralanmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza anının, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Semih G'nin kullandığı otomobilin, park halindeki otomobile çarpmasıyla takla atıp, yol ortasında yan yattığı anlar yer aldı.
Olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri hasar gören otomobilini inceledi. Ekipler, Semih G.'nin alkollü olduğunu tespit ederek işlem başlattı. Kazayı haberi alan Semih G.'nin annesi A.G. de gelerek ekip otosunda ifadesi alınan oğlunu teselli etti. Semih G. ise annesinin geldiği sırada polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım" dedi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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