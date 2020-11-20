22 yaşında trafik canavarı kurbanı oldu

Orhangazi ilçesi İznik Yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç kontrolden çıkarak karşı yönden gelen tır ile çapıştı. Kazada savrulan hafif ticari araç aynı yönde gelmekte olan ve bir otomobile de çarparak ters döndü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü 22 yaşındaki Bilal Turan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhangazi’de İznik Yolu Mezbahane Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Bilal Turan (22) idaresindeki 16 AKP 817 plakalı hafif ticari araç, Mezbahane Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelmekte olan Mahmut Ö. (58) idaresindeki 16 KL 9014 plakalı üzerinde traktörlerin yüklü olduğu tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan hafif ticari araç bu esnada aynı yönde gitmekte olan içinde iki de küçük çocuğun olduğu İpek A. (66) idaresindeki 16 RAB 92 plakalı otomobile de çarparak ters döndü.



Genç sürücü hayatını kaybetti

Kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan genç sürücü Bilal Turan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya karışan araçlar nedeniyle Orhangaziİznik yolu bir süre trafiğe kapanırken, olay yeri de adeta savaş alanına döndü.



Savcı kaza yerinde inceleme yaptı

Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesi'nde yaşadığı belirlenen Bilal Turan’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından araç içinden çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Mahmut Ö. hafif ticari aracın kontrolden çıkarak üzerine geldiğini, kaçmaya çalıştığını ancak çarpışmaktan kurtulamadıklarını belirtti. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Bilal Turan’ın ağabeyi Yunus Turan kardeşinin ölüm haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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