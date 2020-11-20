Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da bir TIR'ın arkasına tutunarak giden bisikletli 2 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir TIR'ın arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gençlerden birinin, bir eliyle arkadaşından tutunarak ilerlemesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-11-20 16:54:47



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