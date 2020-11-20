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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesudye'de içme suyu ve alt yapı çalışması

İHA

Mesudye'de içme suyu ve alt yapı çalışması

Vatandaşların talebine cevap vermek ve eksiklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) marifetiyle devam edilen içme suyu alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşların talebine cevap vermek ve eksiklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) marifetiyle devam edilen içme suyu alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Mesudiye Mahallesi Cumhuriyet Sokak’ta yapımı devam eden içme suyu alt yapı çalışmalarını beraberindeki heyetle birlikte inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar çalışmalar tamamlandığında en güzel şekilde içme suyunu kullanıyor olacağız.’’ dedi.
Alt yapı ile ilgili gelen şikâyetler üzerine çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’İnegölümüzün kronik sorunlarımızdan bir tanesi olan alt yapı eksikliklerimizin merkez mahallelerde de başlaması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu yatırımlar çok kıymetli. Zor ve zahmetli olmasıyla her an ve her dakika yatırımlar değil. Maliyet hesaplaması açısından güç ve takat gerektiren büyük yatırımlar. Bunları da Büyükşehir Belediyemizin eliyle BUSKİ marifetiyle şehrimizde gerçekleştirmeye başladık. Vatandaşlarımızdan su başlığı altında ilettiği sorunlar vardı. Bunlardan bazıları sularımız bazen akıyor bazen akmıyor, az miktarda akıyor, katlarımıza su çıkmıyor gibi. Bazen suların tadı ve lezzetiyle alakalı da tarafımıza ulaşan şikâyetler oldu. Allah’ın izniyle bu çalışmalar tamamlandığında bizim bu konudaki eksiklerimizi büyük oranda tamamlamış olacağız. Devamında da Hocaköy içme barajını da tamamladığımızda Allah nasip ederse bizler bu şehri tüm musluklarından doğal kaynak suyunu akıtıyor olacağız. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar’’
İnegöl’ü daha sağlıklı içme suyuna kavuşturacak ve bünyesinde su depoları, isale hattı ve şebeke hatları bulunan altyapı projesinin yapımında vatandaşların anlayışına sığındıklarını belirten Başkan Alper Taban, ‘’ Biraz da vatandaşlarımızın anlayışına sığınmak istiyoruz. Çalışmalar kış aylarında yapılıyor devamında yaz ayı geliyor o zaman da devam edecek. Yazın yaparsanız toz kışın yaparsanız çamur. İşin tekniği ile de açıkçası bunları bir dönemde yapmamız lazım. Yaklaşık iki yıl sürecek çalışma var. Aslında planlama 3 yıldı ama Sayın Alinur Başkanımızın destekleriyle müteahhidimizin de katkısıyla bunu 2 yıla çekmiş olduk. Derli toplu bir şekilde çalışmaları tamamlamak nasip olur inşallah’’ dedi
İçme suyu alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrası fark hissedileceğini söyleyen Başkan Taban, ‘’Mesudiye aksında başlayan ve tamamlandığında da inşallah içme suyundaki farkları hissediyor olacağız. Basınç problemleriyle ilgili farkları görüyor olacağız. Vatandaşlarımızdan bu konuyla alakalı bize soru ve iletiler geliyordu. Hepsinin farkındayız ama arkadaşlarımızın yaptığı teknik incelemelerde bundan belki 4050 yıl önce yapılar çalışmalarda kullanılan borular ömrünü tamamlamış durumda. Ancak bugün inşallah bu çalışmalar sayesinde kayıp kaçaklar da önlenecek. İşin özeti çalışmalar başladı. Mesudiye Mahallemizde yaklaşık 23 ay çalışmalar sürecek. Vatandaşlarımızın biraz sabır ve anlayışına ihtiyacımız var. Bittiği zaman en güzel şekilde içme suyunu kullanıyor olacağız. İlçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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