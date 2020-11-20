Başına tomruk düşen işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada Fikri Başak (59) adlı işçinin başına kamyon kasasındaki tomruk düştü. Başak, ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi Fikri Başak'ın başına (59), yanında durduğu kamyonun kasasından tomruk düştü. Yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki tomruğun altında kalan Başak, ağır yaralandı.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-11-20 17:19:14
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