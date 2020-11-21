Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

Pfizer ve BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli ahşap kesme makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu. Parmaklar, parçalandığı için yerine dikilemedi.

Olay, İnegöl ilçesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 23. Sokak üzerinde bulunan ahşap işleme imalathanesinde meydana geldi. Murat Tekkesen (22) sol elini elektrikli ahşap kesme makinesine kaptırdı. 4 parmağı kopan Tekkesen, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Özel bir otomobille hastaneye yetiştirilen parmaklar, parçalandığı için dikilemedi.

Murat Tekkesen, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-21 10:18:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.