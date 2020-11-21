Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti

DHA

Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti


Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da iş yerine gelip kan bulmak için para topladığını iddia eden kişiye 20 lira veren Osman Öktem (67), olaydan sonra dolandırıldığını düşünüp, güvenlik kamerasının görüntülerini damadıyla birlikte izlerken soyulduğunu gördü. Para verdiği kişiden önce dükkana müşteri gibi giren genç kızın, kasadan bir miktar parayı çaldığını fark etti.
Olay, salı günü merkez Osmangazi ilçesi Duaçınarı Mahallesi´nde meydana geldi. 30 yıldır tahin üretimi yapan Osman Öktem´in iş yerine genç bir kız geldi, yarım kilo tahin, yarım kilo da pekmez istedi. Öktem´in arka bölümdeki tenekeye yönelmesini fırsat bilen genç kız, bu sırada çekmecedeki bir miktar parayı aldı. Alışveriş yapan genç kız, iş yerinden ayrıldı.
Bir süre sonra iş yerine genç bir erkek geldi. `Kan arıyoruz bize maddi destek verir misiniz?´ diyen gence Öktem, 20 lira verdi.
Öktem, akşam saatlerinde gelen damadına para verdiği kişi tarafından dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine damadıyla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Öktem, gençten 20 dakika önce gelen kızın çekmeceden para çaldığını gördü. Osman Öktem, polise giderek, şikayetçi oldu.
`DOLANDIRILDIĞIMI DEĞİL, SOYULDUĞUMU FARK ETTİM´
Dolandırıldığından şüphelenirken soyulduğunu fark ettiğini belirten Öktem, "Ben içeride imalattayken içeriye bir genç kız girdi. Kızın geldiğini fark edince gelip, ilgilendim. Benden yarım kilo tahin, yarım kilo da pekmez istedi. Ben de pekmez almak için kasanın arkasındaki tenekeye yöneldim. Kız da o sırada beni takip etti. Ben pekmez doldururken hemen arkamdaki çekmeceyi açıp, içindeki parayı alıyor. Ben aslında çekmecedeki paraları aldığını fark etmemiştim. Kız gittikten yaklaşık 15-20 dakika sonra bir genç geldi. Bana AB grubu kan aradıklarını söyledi. Ben de 'Kan grubum A, ben size yardımcı olamam' dedim. Bunun üzerine bana `Kan bulmak için para topluyoruz bize destek olmak ister misiniz´ dedi. Ben de yardım etmek için çekmeceden 20 lira çıkarıp verdim. Sonra 'Acaba beni dolandırdı mı' diye şüphelendim. Akşam damadım geldi, ona da durumu anlattım. Beraber güvenlik kameralarına bakarken dolandırıldığımı değil soyulduğumu fark ettim. Görüntülerle birlikte hemen polise gidip şikayetçi oldum" dedi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2020-11-21 10:21:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu
YEREL HABERLER Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin ...
Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasında
'Polis' kılığında Suriyeli aileleri soyan çete yakalandı
YEREL HABERLER 'Polis' kılığında Suriyeli aileleri soyan çete ...
Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci ...
‘Karaktersiz’ kelimesi başına dert açtı Memura ‘karaktersiz’ dedi 7 sene adliyeyi yol tuttu Memura ‘karaktersiz’ demek hakaret değilmiş
YEREL HABERLER ‘Karaktersiz’ kelimesi başına dert açtı Memura ...
Gezen tavuk yumurtalarına ilgi büyük
YEREL HABERLER Gezen tavuk yumurtalarına ilgi büyük
Görünmez kaza kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Görünmez kaza kameralara yansıdı
Özhan ile Bitarif iş birliği, vatandaşın cebine olumlu yansıyor
YEREL HABERLER Özhan ile Bitarif iş birliği, vatandaşın cebine ...
Yaya geçidinde turiste araç çarptı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde turiste araç çarptı
Getirdikleri poşetlerle dükkan önündeki dolabı soydular
YEREL HABERLER Getirdikleri poşetlerle dükkan önündeki dolabı ...
Bursa'da sahte polisler dolandırıcılık yaptı, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da sahte polisler dolandırıcılık yaptı, ...
Bursa'da otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, ...
Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ...
Orhangazi’de feci kaza
YEREL HABERLER Orhangazi’de feci kaza
Bir provokasyon daha emniyetin titiz çalışmasıyla engellendi
YEREL HABERLER Bir provokasyon daha emniyetin titiz çalışmasıyla ...
Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Başına tomruk düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Başına tomruk düşen işçi ağır yaralandı
Aşırı hız yapan aracın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Bursa'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi
YEREL HABERLER Aşırı hız yapan aracın kaza anı güvenlik kameralarına ...
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ...
Mesudye'de içme suyu ve alt yapı çalışması
YEREL HABERLER Mesudye'de içme suyu ve alt yapı çalışması
Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
22 yaşında trafik canavarı kurbanı oldu
YEREL HABERLER 22 yaşında trafik canavarı kurbanı oldu
Kurşunlu Mahallesi doğal gaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Kurşunlu Mahallesi doğal gaza kavuşuyor
Nilüfer’de Dünya Çocuk Hakları Günü
YEREL HABERLER Nilüfer’de Dünya Çocuk Hakları Günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X