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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ yolundaki işletmelere şok baskın

İHA

Uludağ yolundaki işletmelere şok baskın

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 20.00 itibariyle çalışma saatlerine kısıtlama getirilen iş yerlerini denetledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında bazı işyerlerinin çalışma saatlerine kısıtlamaya gidildi. Alınan önlemler çerçevesinde restoran ve kafelerin saat 20.00 itibariyle müşteri alması yasaklandı. Sadece paket servis verebilecek işletmeler yasak saati itibariye içeri müşteri almaya başladı. Ayrıca alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibariyle faaliyetlerini durdurdu. Cuma akşamı saat 20.00’dan itibaren kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerine ise yeni bir karar alınıncaya kadar ara verildi.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamaların başlamasıyla birlikte, kapatılması gereken iş yerlerini tek tek dolaşarak uyarılarda bulundu. Alışveriş yerleri, market, restoran, berber, kafetarya gibi iş yerlerini kontrol eden ekipler, pastane ve lokanta gibi işletmelere girerek içeri müşteri almamaları konusunda uyarıda bulundu. Ekipler, işletme sahiplerini yalnızca paket servis ile hizmet vermeleri konusunda uyarırken, vatandaşlara da tezgahtan satışın sonlandığı yönünde anons yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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