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(Özel) Bursa'da HES kodu olmayanlara pazarda şok Osmangazi Belediyesi ekipleri korona virüs denetimlerini sıklaştırdı, HES kodu olmayanlar pazara alınmadı

İHA

(Özel) Bursa'da HES kodu olmayanlara pazarda şok Osmangazi Belediyesi ekipleri korona virüs denetimlerini sıklaştırdı, HES kodu olmayanlar pazara alınmadı

Bursa’da halk pazarlarına girişlerde korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçildi. Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanlar ise pazara alınmadı.
Osmangazi Belediyesi ekipleri korona virüsün salgınının ikinci dalgası ile ilgili denetimlerini sıklaştırdı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok ilde pazar yerlerine girişlerde HES kodu mecburi hale getirildi. Bursa’da da HES kodu olmayan vatandaşlar, pazar alanlarına alınmadı. Hayat Eve Sığar (HES) kodunu almak için isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Kimi arkadaşı giremediği için onunla evine dönerken, kimi ise, "Hemen bir şey alıp çıkacağım" diyerek pazara girmek istedi. Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin kuş uçurtmadığı pazar alanında, ayrıca sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda anonslarla vatandaşlar uyarıldı.
Tezgahların başında kalabalık oluşturan vatandaşları, zabıta ekipleri sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda sık sık ikaz etti. Pazar esnafının da HES kodları da zabıta ekiplerince tek tek kontrol edildi. Denetimlerin çok iyi olduğunu belirten esnaflar, “Bize bir adım yakın olan kişinin hasta olup olmadığını bilmiyoruz. Bu şekilde HES kodu kontrolü ile içeri alınmaları bizlerinde içini rahatlatıyor. Bazen sosyal mesafe konusuna dikkat edilmese de herkes maskesini takıyor. Şu dönemde virüs daha da artmış durumda, bu konuda daha dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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