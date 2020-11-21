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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neon ve ışık Nilüfer’de ele alındı

İHA

Neon ve ışık Nilüfer’de ele alındı

Nilüfer Belediyesi tarafından “Parla” sergisi kapsamında düzenlenen çevrim içi etkinliğe katılan sanatçılar Fırat Engin, Saliha Yılmaz ve Zafer Akşit neon ve ışık bağlamındaki çalışmalarını anlattı.
Nilüfer Belediyesi, neon ve ışığın temel alındığı “Parla” sergi organizasyonu kapsamında çevrim içi bir etkinliğe imza attı. Nazım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluşan ve büyük ilgi gören sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılar, bu kez internet ortamında yapılan söyleşide buluştu. Moderatörlüğünü sergi küratörü Marcus Graf’ın yaptığı etkinliğe, Fırat Engin, Saliha Yılmaz ve Zafer Akşit konuşmacı olarak katıldı. Sanatçıların neon ve ışık bağlamındaki çalışmalarının ele alındığı etkinliğe sanatseverler de ilgi gösterdi.
Neonu 10 yıldır kullandığını vurgulayan Fırat Engin, “Neonun kullanımında ABD’li sanatçılardan çok etkileniyordum. Benim kent kültürümde ışığın yeri hep ön plandaydı. Neonu 2010 yılından itibaren kullanıyorum. Neonu işimi anlatan en iyi malzeme olarak kullanmayı düşündüm. Neonun arkasında ciddi zanâatkarlık işi var. Neon reklam piyasasından biraz çekildi ve led işi çoğaldı. Ben çalışmalarımı önce bilgisayarda tasarlıyorum ve sonra neoncuya atıyorum topu. Her form neona uyumlu olmaz. Tasarlayan ve neoncu arasında iletişim iyi olmalı ki işin kalitesi artsın. Neon atölyelerini çok seviyorum. Oraları gözlemlerseniz neonu ve işin kalitesini daha iyi arttırırsınız. Yurtdışında neona ilgi çok fazla. Ben de bunları gözlemliyorum ve çalışmalarımda çok iyi fikirler veriyor” dedi.
Neonla tanışmasının migren hastalığı vasıtasıyla olduğunu ifade eden Saliha Yılmaz ise, “Neonla temelde tanışmam üniversite yıllarımda oldu. Çok çalışmamda kullandım. Eserlerimde kavramlarımı çok iyi ifade etmeme yardımcı oldu. Işığın etkisi resimlerimde önemli yer edindiği için neon bunu görsel olarak aktarmada çok yardımcı oldu. Çalışmalarımda neon, seramik ve tual çalışmalarını daha belirgin kılıyor. Günümüzde sanatçı olmak için resim ve eser yapmakla sergi açmak yetmez. Arge çalışması ve altyapı da gerekli. Ben bu çalışmaları yaptım ama Arge ve gerekli kişilerle iletişim için çok uğraştım” diye konuştu.
Sanatçı Zafer Akşit de neona eleştirel bakış açısı getirerek, “Neon yapılan çalışmaları güzel ortaya çıkarırken bazen tehlikeli araç olabiliyor. Bazen gerçek iş neonluğunu alınca vasatlığı ortaya çıkarabiliyor. Parlak olan fikirler mi yoksa neon mu? Neon albenili gösterebiliyor işleri bazen. O sebeple neon bazen tehlikeli olabiliyor diyorum. Zaman zaman neona eleştirel gözle bakabiliyorum. Neon gerçekten büyük ustalık isteyen iş. Neon gazı belki yok olacak ileride çünkü üretilemiyor. Neonun kıymetini iyi bilmeliyiz” şeklinde konuştu.
Neon sergisinin zor bir iş olduğunu ifade eden moderatör Marcus Graf da, Nilüfer Belediyesi’ne ve Başkan Turgay Erdem’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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