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Bursalı ünlü tiyatrocu kartal kostümü giydi maske takmayanları uyardı Korona virüse aldırmayan gençler parkta rahat tavırlarıyla dikkat çekti

İHA

Bursalı ünlü tiyatrocu kartal kostümü giydi maske takmayanları uyardı Korona virüse aldırmayan gençler parkta rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Türkiye'nin gündemine yaptığı ilginç kostümlü tiyatral gösterilerle giren Bursalı tiyatrocu, parklarda korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşları kartal kostümü giyerek uyardı.
Kimi zaman karınca, kimi zaman geyik, kimi zaman ayı kıyafetleriyle toplumu uyaran Bursalı ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin, korona virüs kurallarına uymayan, maske takmayanları parkta kartal kıyafeti giyerek ikaz etti.
Korona virüsün patlama yaptığı Bursa'da vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymadığı görüldü. Özellikle gençlerin maske kuralına uymadığı görülürken, bazı gençlerin korona virüse rağmen kimseye aldırış etmeden rahat tavırları dikkat çekti. Kurallara uymayan vatandaşları Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, kartal kostümü giyip, yanlarına giderek ikaz etti. Karşılarında kartal kostümü giymiş tiyatrocuyu gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, ikaz üzerine hemen maskelerini taktılar. Vatandaşlar Keskin'i takdir etti.
Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, "Bursa'da korona virüs vak'aları büyük artış gösterdi. Kartal kostümü giyerek parklarda kurallara uymayan vatandaşları ikaz ettim. Korona virüsün daha çok yayılmasını istemiyorsak. Kurallara harfiyen uymamız gerekir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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