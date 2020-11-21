Bursa'da korkutan yangın plastik atölyesi küle döndü

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Bursa'da plastik atölyesinde çıkan yangınfda, atölye küle döndü. Çıkan dumanlar Bursa'nın her yerinden görüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Duaçınarı mahallesi 1.uslu sokak üzerinde bulunan bir plastik atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre dört katlı atölyenin bacasından başlayan yangın kısa sürede atölyeye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şans eseri yangında yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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